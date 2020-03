Apples maart 2020-event loopt mogelijk gevaar: dit is waarom

De verwachting is dat Apple op 31 maart een nieuw evenement organiseert om allerlei nieuwe producten te presenteren, maar het kan zomaar zijn dat dit event niet kan doorgaan.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apples maart 2020-event in gevaar

Volgens geruchten vindt op dinsdag 31 maart een nieuw Apple-event plaats, waar het bedrijf de nieuwe iPhone SE 2 (of iPhone 9) uit de doeken doet. Het kan echter zomaar zijn dat Apple dit evenement moet annuleren. De overheid van de Amerikaanse regio Santa Clara verbiedt het om grote evenementen te organiseren vanwege zorgen om het coronavirus, zo schrijft onder meer Bright. Onder Santa Clara valt ook de stad Cupertino, waar Apple Park – het hoofdkantoor van Apple – is gevestigd.

De overheid verbiedt het om vanaf 11 maart in deze regio grote evenementen te organiseren waar 1000 of meer mensen bij aanwezig zijn. Dit verbod geldt voor minstens drie weken, wat betekent dat een evenement op 31 maart eigenlijk niet meer is toegestaan.

Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor WWDC, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Hoewel dit event in juni plaatsvindt, hebben andere grote techbedrijven (zoals Google en Facebook) hun events in mei ook al afgezegd vanwege zorgen om het coronavirus.

Kleiner event of online aankondiging

Het verbod hoeft niet direct te betekenen dat de onthulling van de iPhone SE 2 vertraging oploopt. Apple kan er ook voor kiezen om een kleiner event met minder mensen te organiseren, of de aankondigingen online te doen. Het bedrijf kondigde bijvoorbeeld vorig jaar de AirPods Pro en 16 inch-MacBook Pro aan via persberichten op zijn website. Het is echter de vraag of het bedrijf de aankondiging van een nieuwe iPhone ook zo wil aanpakken.

Lees ook: dit zijn de gevolgen van het coronavirus voor Apple

Meer over het Apple maart 2020-event

De iPhone SE 2 is niet het enige apparaat dat Apple in maart zou willen aankondigen. Volgens geruchten zou het bedrijf van Tim Cook het event ook willen aangrijpen om de iPad Pro 2020, een nieuwe over-ear koptelefoon en 13 inch-MacBook Pro te onthullen. Nu is de vraag wanneer dit daadwerkelijk gebeurt.

→ Apple maart-event 2020: onze 6 verwachtingen op een rij

Het laatste nieuws over Apple