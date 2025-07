Apple introduceert AppleCare One: dit zijn de voordelen van de nieuwe dienst

Apple heeft het compleet nieuwe AppleCare One aangekondigd! Benieuwd waarvoor de nieuwe dienst is bedoeld? Dit kun je ermee.

AppleCare One

Apple heeft een nieuwe dienst aangekondigd! Het bedrijf heeft AppleCare One geïntroduceerd. AppleCare Plus is al jaren beschikbaar en kun je voor vrijwel elk product van Apple af te sluiten. Met AppleCare is jouw toestel verzekerd tegen eventuele schade of diefstal. Heb je een probleem met de software óf hardware van jouw iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV of ander toestel? Dan kun je met AppleCare terecht bij medewerkers van Apple voor reparaties.

Deze medewerkers bieden deskundige en technische ondersteuning, om jouw Apple-apparaat weer te herstellen. Daarvoor moet je wel AppleCare Plus afsluiten voor ieder toestel. In Nederland moet dat voor elk apparaat apart, zo moet je AppleCare voor je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, AirPods, Apple TV en HomePod telkens opnieuw aanschaffen. Dat is binnenkort niet meer nodig, want Apple heeft AppleCare One geïntroduceerd.

Voordelen

Met AppleCare One sluit je in één keer een abonnement af voor al je Apple-apparaten. Het is dan niet meer nodig om AppleCare apart aan te schaffen voor je iPhone, iPad en alle andere toestellen. In plaats daarvan voeg je alle apparaten toe aan één abonnement. Dat heeft verschillende voordelen, zo kun je toestellen veel langer na aanschaf nog toevoegen aan AppleCare. Waar dat normaal tot zestig dagen na aankoop kan, is dat bij AppleCare One tot vier jaar na aanschaf.

Het nieuwe abonnement is in de Verenigde Staten beschikbaar voor 19,99 dollar per maand. Voor die prijs kun je drie Apple-apparaten toevoegen aan de bundel, dat veel goedkoper is dan het afsluiten van drie losse abonnementen. Wil je een toestel toevoegen? Dan betaal je maandelijks 5,99 dollar per apparaat meer. Het maakt daarbij niet uit om welk toestel het gaat, de prijzen zijn bij AppleCare One overal gelijk.

Nog niet in Nederland en België

Met AppleCare One zijn al je Apple-apparaten in één keer beschermd tegen schade en diefstal. Je kunt jaarlijks tot drie claims voor schade of diefstal indienen voor de iPhone, iPad en Apple Watch. AppleCare komt vooral van pas als bijvoorbeeld het scherm van je iPhone kapot is gegaan of de accu aan vervanging toe is. Met AppleCare ben je daarvoor verzekerd, waardoor je veel minder betaalt voor de reparatie. Is jouw toestel gestolen of verloren? Dan betaal je met AppleCare eenmalig 129 euro voor een nieuw apparaat.

AppleCare heeft meerdere voordelen, die met AppleCare One naar drie of meer apparaten tegelijk komen. De nieuwe dienst is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is de verwachting dat de bundel later naar meer landen komt, waaronder Nederland en België. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk, meestal duurt het maanden tot jaren voordat Apple nieuwe diensten ook hier uitbrengt. Wil je geen aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!