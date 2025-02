Hackers kunnen bij jouw Zoek mijn (maar zo blijf jij wél veilig)

Met Zoek mijn kun je heel makkelijk je eigen Apple-apparaten volgen. Maar er is nu een beveiligingslek ontdekt waarmee hackers ook toegang krijgen.

Hackers kunnen bij jouw Zoek mijn

Een iPhone of een MacBook kunnen door een hack als een soort AirTag gevolgd worden, zonder dat de eigenaar dat weet. De onderzoekers die tot deze conclusie komen leggen op hun website precies uit hoe deze hack tot stand komt.

Hackers kunnen dit doen omdat de trackers via Zoek mijn en bluetooth contact opnemen met andere apparaten. Met apparaten moet je denken aan een laptop of een iPhone. Deze apparaten delen dan anoniem de locatie van de tracker met Apple’s servers. Onderzoekers zeggen dat er nu een manier is waarmee het Zoek mijn-netwerk gebruikt kan worden om elk soort bluetooth-apparaat te volgen.

De onderzoekers lieten een voorbeeld zien waarbij ze de locatie van een laptop binnen enkele meters nauwkeurig konden bepalen. Hiermee konden ze de eigenaar helemaal door de stad volgen. Op een vergelijkbare manier was het ook mogelijk om de vlucht van iemand anders te volgen door de spelcomputer te tracken.

Een van de onderzoekers zei dat het natuurlijk al behoorlijk erg is als je apparaat wordt gehackt. Maar het wordt nog veel gevaarlijk als hackers ook je locatie via Zoek mijn weten. En dat is precies wat een hacker kan doen met het beveiligingslek in Apple’s software.

Maar zo blijf je wél (zoveel mogelijk) veilig

De onderzoekers gaven ook advies hoe je zelf (zoveel mogelijk) wél veilig blijft. De beste manier is natuurlijk om bluetooth helemaal uit te zetten, maar dat wil je niet. Je kunt dan veel functies niet meer gebruiken.

De onderzoekers zeiden dat het belangrijk is dat je voorzichtig moet zijn. Let goed op als apps om bluetooth-toegang vragen wanneer dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Verder is het slim om zo nu en even te checken of er niet vreemde apparaten bij je bluetooth-overzicht staan (tik op ‘Instellingen > Bluetooth’).