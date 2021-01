Accessoirefabrikant Belkin heeft tijdens CES 2021 draadloze oordopjes aangekondigd die overweg kunnen met Zoek mijn, Apples app voor het terugvinden van spullen. De AirPods-concurrent ligt in maart of april in de winkel.

Apple opent Zoek mijn-app voor andere ontwikkelaars

Accessoiremakers kunnen sinds iOS 14 gebruikmaken van de mogelijkheden die de Zoek mijn-app biedt. iOS 14 kwam eind 2020 uit voor vrijwel alle recente iPhones. De Soundform Freedom True Wireless Earbuds, zoals de oordopjes voluit heten, is een van de eerste producten die gebruik kan maken van het Zoek mijn-platform.

Dit betekent dat je de Belkin-headset kunt toevoegen en terugvinden via de app op je iPhone en andere Apple-producten. De oordopjes zenden namelijk een signaal uit waardoor ze op het kaartje in de Zoek mijn-app verschijnen, net als Apples eigen AirPods.

Of je de Belkin-oordopjes ook een geluid kunt laten afspelen via de Zoek mijn-app, is nog niet bekend. De AirPods kunnen dit wel. Deze functie is vooral handig wanneer één van de twee oordopjes bijvoorbeeld achter de bank is gevallen.

Verkrijgbaarheid

Belkin wil de oordoppen in maart of april uitbrengen. Ze komen in twee kleuren: wit en zwart. Verder beschikken de oordoppen over ruisonderdrukking, ongeveer hetzelfde design als de AirPods Pro en een batterijduur van rond de acht uur. Hoe duur de Belkin-oordopjes zijn, is nog niet bekend.

Opmaat voor AirTag?

Volgens geruchten is het openstellen van Zoek mijn geen toeval. Apple zou namelijk binnenkort haar eigen trackers willen lanceren: AirTags. Op basis van gelekte informatie weten we dat Apple al jaren aan dit accessoire werkt.

AirTags zijn trackers die je gebruikt voor het terugvinden van waardevolle spullen. Verwacht wordt dat je er bijvoorbeeld eentje in je portemonnee kunt doen om die vervolgens via de Zoek mijn-app terug te vinden.