Apple wilde in 2016 eigen ziekenhuizen starten: waarom ging dit niet door?

Zou jij naar een Apple-ziekenhuis gaan? Het klinkt krankzinnig, maar heel gek is de vraag niet. Uit onderzoek blijkt dat Apple in 2016 namelijk overwoog eigen ziekenhuizen te starten.

Lees verder na de advertentie.

Waarom er geen Apple-ziekenhuizen zijn

Je kunt bij Apple al hardware, software en diensten afnemen, maar het had niet veel gescheeld en je had ook een ‘ziekenhuisabonnement’ bij het bedrijf kunnen afsluiten.

Jeff Williams

Uit speurwerk van The Wall Street Journal blijkt dat Apple in 2016 overwoog eigen ziekenhuizen te starten. De dokters in deze klinieken zouden op de loonlijst van het Californische bedrijf staan en iedereen kunnen behandelen. De ziekenhuizen zouden onder meer Apple Watches gaan inzetten om de gezondheidsgegevens van patiënten bij te houden.

Jeff Williams, operationeel directeur bij Apple, kreeg in 2016 de opdracht om te bedenken hoe de traditionele gezondheidsmarkt kon worden opgeschud. Hij kwam met het idee om meerdere Apple-ziekenhuizen te starten.

Apple wilde de zorg opschudden

Volgens de bron wilde de iPhone-maker de werkwijze van de industrie omdraaien. Nu gaan patiënten (meestal) pas naar de dokter als er iets mis is, maar Apple zag meer brood in het voorkomen van problemen. Apple Watches zouden hier een grote rol in moeten gaan spelen. De smartwatches van Apple hebben allerlei sensoren aan boord om de gezondheidsgegevens van dragers bij te houden.

Ook het verdienmodel zou op de schop gaan. Nu betaal je achteraf voor je ziekenhuisbezoek, maar Apple wilde een abonnementsmodel gebruiken. Hierbij betaal je een maandelijks vast bedrag voor eventuele medische kosten.

Volgens de Journal heeft Apple het idee zelfs getest door (tijdelijk) medische klinieken in de buurt van het Apple Park-hoofdkantoor over te nemen. De behandelwijze is hierbij getest op vrijwillige medewerkers van Apple.

Apple-ziekenhuizen in de ijskast

Het project is momenteel in de ijskast gezet. Volgens de Amerikaanse krant hadden Apple-medewerkers forse kritiek op de werkwijze. Ook zouden de gezondheidsgegevens, die in de tijdelijke klinieken werden verzameld, niet goed genoeg zijn om de strijd met ‘traditionele’ ziekenhuizen aan te gaan.

Tegenover The Wall Street Journal verklaart Apple dat het verhaal van de krant is gebaseerd op “incomplete, gedateerde en soms niet-kloppende informatie”.

Apple en gezondheid

Gezondheid is al jaren een belangrijk focuspunt van Apple. Het bedrijf heeft zelfs een speciale divisie die zich bezighoudt met het gezonder maken van mensen. Dit komt vooral naar voren in de Apple Watch. Apples slimme horloges kun je bijvoorbeeld gebruiken om een hartfilmpje te maken. Deze informatie kun je bovendien delen met medisch professionals via de Gezondheid-app op je iPhone.

Op iPhoned besteden we regelmatig aandacht aan het onderwerp gezondheid. In januari 2020 hebben we hier zelfs een speciaal maandthema aan gewijd. Via de Gezondheid-overzichtspagina kun je al onze verhalen hierover teruglezen. Een selectie van de artikel vind je hieronder: