xrOS: wat kan Apple’s nieuwste besturingssysteem eigenlijk?

Volgens verschillende geruchten introduceert Apple tijdens WWDC de langverwachte virtual reality-headset. Het besturingssysteem van Apple’s headset is xrOS, maar wat kun je er eigenlijk mee?

xrOS: wat kan Apple’s nieuwste besturingssysteem?

We wachten er al zo lang op, maar als we de geruchten mogen geloven zal snel eindelijk zo ver zijn! Tijdens de WWDC in juni gaat Apple zijn nieuwste hardware onthullen: de virtual reality-headset.

Naast de headset (die in de wandelgangen ‘Reality Pro’ wordt genoemd) zal Apple ook het besturingssysteem uit de doeken doen. Dit besturingssysteem draagt naar alle waarschijnlijkheid de naam ‘xrOS’ en het is Apple’s eerste nieuwe besturingssysteem sinds watchOS voor de Apple Watch. Maar wat kun je van Apple’s xrOS verwachten? En welke functies zitten erin?

De verschillende functies van xrOS

Apple heeft verschillende functies in de planning staan voor de headset met xrOS. Volgens nieuwssite Bloomberg zijn de features erg breed, en bestaan ze onder andere uit games, films, fitness en meditatie-applicaties.

Maar de grootste vraag blijft: hoe moet je de headset gebruiken? Volgens de geruchten gebruik je vooral stemcommando’s via Siri. Daarnaast kun je ook de iPhone, iPad of een Mac gebruiken.

Een andere manier die Apple gebruikt om zoveel mogelijk apps beschikbaar te stellen voor xrOS is het gebruik van iPad-apps. Verschillende bronnen laten weten dat Apple van plan is om veel van de iPad-apps toe te staan, zelfs wanneer de app geen specifieke aanpassingen heeft gekregen voor xrOS.

Heb je een Mac? Dan kun je de virtual reality-bril ook als een soort extra scherm voor macOS gebruiken. Zo kun je het scherm van je Mac bekijken met de bril, en toch je trackpad, muis of toetsenbord gebruiken.

Andere geruchten laten weten dat iedereen met xrOS (en Siri) zelf Augmented Reality-content kan maken. Horizon Worlds op de Quest-headset van Meta heeft een soortgelijke functie. Gebruikers kunnen daar hun eigen 3D-omgevingen maken zonder ook maar iets zelf te hoeven programmeren.

Daarnaast zal ook FaceTime een prominente rol spelen in Apple’s xrOS, volgens BloomBerg. Apple heeft al een nieuwe versie van FaceTime voor de headset klaarstaan, waarmee een ‘realistisch gezicht van de gebruiker in virtual reality’ getoond kan worden.

VR én AR

Met de headset kun je switchen tussen Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) wisselen. Waarschijnlijk zal dit ook een belangrijk onderdeel zijn van xrOS. Wanneer je in VR-mode zit, zal xrOS je volledig onder dompelen in de virtuele wereld.

Door aan de Digital Crown te draaien of in te drukken, zal de de bril overschakelen naar de AR-view en de virtuele wereld langzaan plaatsmaken voor de echte wereld. Maar hier kan je dan wel (met behulp van AR) virtuele objecten gebruiken. Andere functies die je ook kunt verwachten in Apple’s xrOS zijn VR-versies van bekende apps (denk aan Safari, Foto’s, Mail, Pages, Keynote en meer).

Wil je meer weten over Apple’s VR/AR-bril of xrOS? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!