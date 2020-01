Waarom Apple AI-bedrijf Xnor.ai overgenomen heeft

Apple heeft stilletjes Xnor.ai overgenomen, een startup uit Seattle. Als we kijken wat dit bedrijf heeft gedaan, snappen we dat heel goed.



Apple Xnor.ai overname

De website Geekwire zegt bronnen te hebben die de overname bevestigen, al hielden zowel Apple als Xnor.ai hun kaken een tijdje stijf op elkaar. Een paar uur later bevestigde het bedrijf de overname echter zelf. Inmiddels is een groot deel van de website van de startup al offline gehaald.

Dat Apple een startup overneemt is niet heel bijzonder, maar het geeft ons wel een mooie kans om te zien waar het bedrijf zich achter de schermen mee bezig houdt. Regelmatig zien we technieken die dit soort bedrijfjes ontwikkelen later terug als onderdeel van een iOS-update.

In het geval van Xnor.ai zou dat geen overbodige luxe zijn. De startup werkte voor de overname aan een techniek, waarmee de algoritmes die nodig zijn voor kunstmatige intelligentie volledig op een apparaat zelf worden uitgevoerd. Nu worden dit soort berekeningen vaak in de cloud gedaan, waardoor een internetverbinding verplicht is en het wat langer duurt om een antwoord te krijgen.

Meer berekeningen zonder internet

De techniek van Xnor zorgt ervoor dat deze techniek minder energie en geheugen nodig heeft. Dat past mooi bij Apples doel om zijn producten zo privacyvriendelijk mogelijk te maken. Door al deze data op het apparaat zelf uit te voeren, wordt het immers moeilijker voor buitenstaanders om persoonlijke info te onderscheppen, als deze onderweg is van jouw iPhone naar een server.

Wanneer we het resultaat gaan zien van deze overname is lastig te zeggen, maar als Apple tijdens een toekomstige WWDC een verbetering voor Siri onthult waarbij de assistent meer kan doen zonder een internetverbinding, weten we wie we moeten bedanken.

