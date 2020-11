Yes! Xbox Series X-bezitters kunnen binnenkort hun controller ook aan hun iPhone, iPad, Mac en Apple TV koppelen. Dit blijkt uit een supportdocument van Apple. Als kers op de taart is Google Stadia binnenkort weer beschikbaar voor iOS, zij het via Safari.

Binnenkort werkt de Xbox Series X controller met je Apple-apparaten

Het is al langer mogelijk om de Xbox-controllers voor de Xbox One met je Apple-apparaat te verbinden. Binnenkort komt daar ook de nieuwe Xbox Series X controller bij. Met welke update dit gebeurt is nog niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om iOS 14.3. Deze versie wordt nu tijdens de bètafase getest.

Op de supportpagina van Apple meldt het bedrijf dat er nu ondersteuning is voor Xbox One, Xbox Elite Series 2 Xbox Adaptive Controller en de Playstation 4 DualShock controller. De Xbox Series X wordt dus binnenkort aan dit lijstje toegevoegd.

Over een eventuele ondersteuning van de Playstation 5 controller is nog niks bekend. De kans is groot dat deze in een later stadium ondersteunt wordt.

Google Stadia komt weer naar iOS

Voor Google Stadia-gebruikers is er goed nieuws. Nadat de app in oktober werd verwijderd uit de App Store, gloort er weer hoop aan de horizon. De cloudgamingdienst kun je binnenkort raadplegen via Safari voor iOS. Hiermee lijdt de gamingdienst van Google niet meer onder de strenge regels van Apple.

De datum van de officiële lancering van Google Stadia voor Safari is nog niet bekend. De publieke bèta-tests starten binnenkort.

Met de ingang van nieuwe regels voor de App Store met betrekking tot het streamen van van games maakte Apple een einde aan gamestreamingapps. Volgens de richtlijnen moeten ontwikkelaars iedere game individueel in de App Store plaatsen. Apple kan op die manier de games afzonderlijk van elkaar goedkeuren. Dit levert voor ontwikkelaars een heleboel rompslomp op, zeker wanneer het een gamestreamingapp betreft.

Naast Google werkt ook Microsoft aan een browser gebaseerde oplossing voor hun cloudstreamingdienst. Ook de app van de Xbox Game Pass Ultimate-streamingdienst verdween uit de App Store. Desondanks werkt het bedrijf toch nog aan een zelfstandige app.