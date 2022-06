Zo volg je Apples WWDC-livestream vanuit je luie stoel

Apple kondigt op maandag 6 juni weer allerlei nieuwe software aan tijdens zijn WWDC-keynote. Denk hierbij aan iOS 16, watchOS 9 en nog veel meer. Zulke grote onthullingen wil je natuurlijk niet missen. Wij vertellen je hoe je de presentatie live kunt volgen.

Volg de onthulling van iOS 16 live

Op maandag 6 juni is het zover: Apples WWDC-keynote vindt dan plaats. Om 19:00 uur (Nederlandse tijd) betreedt Tim Cook het podium, waar hij allerlei nieuwe Apple-software gaat aankondigen. Hieronder valt het langverwachte iOS 16, de nieuwe versie van Apples mobiele besturingssysteem. Waarschijnlijk brengt iOS 16 interactieve widgets, een verbeterd vergrendelscherm en een always-on-functie naar je iPhone.

Ook verwachten we watchOS 9, iPadOS 16, macOS 13 en tvOS 16 te gaan zien. Met andere woorden: je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV krijgen binnenkort een flinke softwarematige facelift. Gewoonlijk kondigt Apple tijdens het WWDC-evenement enkel software aan, maar volgens meerdere geruchten komt de fabrikant dit jaar ook met een geüpdatete MacBook Air. Deze zou een nieuw ontwerp en een M2-chip krijgen.

Je kunt de WWDC-livestream op Apples eigen website volgen, maar ook via het YouTube-kanaal van de fabrikant. De onthullingen van Apple zijn ook live te bekijken met een Apple TV. Met de Apple TV 4K en Apple TV (vierde generatie) bekijk je het evenement via de Apple TV-app. Deze is standaard op het kastje geïnstalleerd.

Blijf via iPhoned op de hoogte van het WWDC-event

