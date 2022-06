Round-up: dit kondigde Apple aan tijdens WWDC 2022

Hét Apple-softwarespektakel van 2022 zit erop. In deze WWDC 2022 round-up zetten we alle aankondigen op een rij.

WWDC 2022 round-up: dit kondigde Apple aan

WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference) is van start. Traditiegetrouw trapte Apple de beurs af met een grootse keynote. Tijdens deze presentatie kondigde het bedrijf nieuwe softwareversies voor vrijwel al haar apparaten aan. Daarover gesproken: Apple presenteerde ook nieuwe hardware.

Apple begon de avond met iOS 16, dé ster van de show. De nieuwe iPhone-versie voegt onder meer een nieuw vergrendelscherm toe. Dit lockscreen kun je helemaal naar eigen wens aanpassen.

Ook nieuw in iOS 16: allerlei handige opties voor de Berichten-app. Voortaan kun je verzonden berichten bijvoorbeeld snel intrekken, of achteraf aanpassen.

Stiekem hoopten we er al hoop: Apple kondigde vanavond ook de MacBook Air 2022 aan. De flinterdunne laptop wordt aangedreven door de M2, Apples (eveneens) kersverse chip. De M2 is veel sneller dan de M1-processor, die de vorige MacBook Air (uit 2020) aanstuurt.

Verder heeft de nieuwe MacBook Air een opgefrist ontwerp met veel dunnere randen. Ook is er een notch aanwezig. Verder komt een oude bekende om de hoek kijken: MagSafe maakt namelijk een comeback op de MacBook Air 2022.

watchOS 8 was een betrekkelijk kleine update, maar die vlieger gaat niet op voor watchOS 9. De nieuwe software-update voor de Apple Watch zet volop in op gezondheid. Voortaan worden bijvoorbeeld de versnellingsmeter en gyroscoop gebruik om precies te meten hoe je sport (en loopt).

Dat is handig, want hierdoor worden je persoonlijke gezondheidsstatistieken veel betrouwbaarder. Verder introduceert watchOS 9 zogeheten sleep stages. Deze fases geven aan in welke slaapfase je bent, zoals de REM- of diepe slaap.

Apple maakte ook van de mogelijkheid gebruik om een nieuwe macOS-versie aan te kondigen. We zijn inmiddels aanbeland bij versie 13, die bijnaam Ventura draagt. Ventura zet met name in op multitasking.

Neem de nieuwe Stage Manager-functie. Deze functie zorgt ervoor dat je je beter kunt focussen op de app die je momenteel gebruikt door deze centraal te stellen. Overige apps worden naar de linkerkant van het scherm verplaatst.

Apple besloot de avond met iPadOS 16. De nieuwe iPad-versie focust op samenwerking. Je kunt voortaan vanuit documenten bijvoorbeeld direct bestanden met anderen delen, of een FaceTime-gesprek starten.

Ook nieuw is de Free Form-app. Deze app kun je het best vergelijken met een online whiteboard. Samen met klasgenoten of collega’s kun je ideeën, hersenspinsels en aantekeningen op een (bij aanvang) blanco canvas noteren.

