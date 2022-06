Opinie: Apples WWDC 2022-aankondigingen voelen ietwat dunnetjes

Apple kondigde tijdens zijn WWDC-evenement begin juni allerlei nieuwe software en producten aan. Zo zag iOS 16 het daglicht en mochten we ook een herontworpen MacBook Air verwelkomen. Toch zitten veel van deze aankondigingen mij niet helemaal lekker; en dit is waarom.

Weinig ingrijpende vernieuwingen

Ieder jaar neemt de snelheid waarin techfabrikanten innoveren af. Dat is niet gek – technologie werkt immers dusdanig goed dat verbeterpunten steeds lastiger te vinden zijn. Toch is het jammer, want hierdoor worden Apples iconische evenementen ieder jaar een stukje minder verrassend. Waar we hopen op grootse (praktisch onmogelijke) verbeteringen, zoals een accuduur van een week of een fullscreen-iPhone, krijgen we meestal een iets snellere chip of een camera die marginaal scherpere kiekjes maakt.

Met iOS 16 kondigde Apple een vrij grote verandering aan voor het toegangsscherm. Gebruikers kunnen voortaan het lettertype en de kleuren van de klok aanpassen. Het huidige lettertype – dat in mijn ogen overigens mooier is dan de zes nieuwe beschikbare lettertypes in iOS 16, maar oké – is verdwenen. Ook zijn er nieuwe achtergronden en kunnen gebruikers widgets op het toegangsscherm plaatsen. De snelkoppelingen onderaan het scherm zijn gek genoeg nog steeds niet aanpasbaar.

Hoewel het leuk is dat Apple bepaalde aspecten van iOS eindelijk iets persoonlijker maakt; het toegangsscherm voelt nu visueel wel heel anders dan de rest van het besturingssysteem. Je kunt namelijk nog steeds niet (officieel) je app-iconen aanpassen, het systeemlettertype blijft niet aanpasbaar en ook kunnen gebruikers geen eigen kleurenthema’s kiezen – zoals dat allemaal wel op het toegangsscherm kan. Wie weet zien we deze functies pas in iOS 17.

Naast het toegangsscherm en een paar andere nieuwe features onderscheidt iOS 16 zich nauwelijks van iOS 15, dat al erg op iOS 14 leek. Hetzelfde geldt voor iPadOS 16 en macOS Ventura, waarbij Stage Manager de meest ingrijpende nieuwe functie is. Deze is echter enkel beschikbaar voor iPads en Macs met een M1-chip of nieuwer. Treurig, want mijn meer dan duizend euro kostende iPad Pro uit 2020 krijgt twee jaar na zijn lancering dus al niet meer de vetste nieuwe functie. Kan eigenlijk echt niet, Apple.

‘Nieuwe’ MacBook Pro

Naast Apples grote software-updates voor de iPhone, Mac, iPad en Apple Watch kondigde de fabrikant ook twee nieuwe MacBooks aan. Een van deze laptops is de herontworpen MacBook Air 2022, die dezelfde ontwerptaal omarmt als de MacBook Pro 2021. Dat betekent een vierkanter design, dunnere schermranden en een controversiële notch. Ook beschikt het apparaat over de volgende generatie van Apples eigen chip: de M2.

Naast de MacBook Air kondigde Apple ook een vernieuwde instapversie van de MacBook Pro aan. Opvallend is echter hoe weinig er daadwerkelijk nieuw is aan dit apparaat. Het ontwerp is nagenoeg hetzelfde als iedere MacBook Pro die sinds 2016 is aangekondigd. Een hoekig ontwerp, inferieure Touch Bar, dikke schermranden en weinig aansluitingen gooien dan ook flink wat roet in het eten. Het enige écht nieuwe is de M2-chip, die dus ook in de nieuwe MacBook Air zit. Hierbij moeten we wel even vermelden dat de M2 in de goedkoopste Pro iets meer GPU-kernen dan de chip in de goedkoopste Air.

Al met al is de MacBook Air in heel veel opzichten een geavanceerdere laptop dan de MacBook Pro; op de accuduur en het koelingssysteem na. De goedkoopste M2-MacBook Air is echter 100 euro goedkoper dan de goedkooptse M2-MacBook Pro. En dat vind ik toch wel erg bijzonder. Wie kiest er dan in hemelsnaam nog voor de Pro?

Heeft Apple een schop onder de kont nodig?

Ik en ongetwijfeld vele anderen vragen zich soms wel eens af of Apple een beetje lui aan het worden is. Gaat de fabrikant ooit nog écht innoveren, zoals het dat 15 jaar geleden deed? Krijgen we ooit nog een baanbrekend nieuw product, of een functie die zó goed is dat het hele techlandschap verandert? Gelukkig weet Apple zichzelf (tot nu toe) om de paar jaar toch altijd weer te bewijzen.

Denk bijvoorbeeld aan handige kleine functies als het delen van wifi-wachtwoorden of baanbrekende productlanceringen zoals die van de Apple Watch – ‘s werelds best verkopende horloge. De iPhone 14 Pro lijkt een flinke upgrade te worden en ook in iPad-land komen er spannende nieuwe dingen aan – om nog maar te zwijgen over Apples AR/VR-bril en een eventuele Apple Car. Ik kijk dus nog altijd met smart uit naar Apples toekomstige evenementen.

