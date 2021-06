Round-up: de 4 aankondigingen van WWDC 2021 op een rij

Apples grootste software-event van het jaar is afgelopen. Alles nog een rustig nalezen doe je natuurlijk in deze Apple WWDC 2021 round-up.

Apple WWDC 2021 round-up: alles op een rij

Zoals altijd was het in juni 2021 tijd voor Apples WWDC, oftewel weer een evenement bomvol aankondigingen. Software speelde hierin natuurlijk weer de hoofdrol en in deze round-up zetten we alles voor je onder elkaar.

1. iOS 15 officieel: 13 nieuwe functies op een rij

iOS 15 is officieel gepresenteerd en bevat uiteraard weer allerlei interessante nieuwigheden. Zo krijgt FaceTime interessante features, worden notificaties slimmer en dat geldt ook voor de camera. Maak je een kiekje van een object of dier, dan weet jouw iPhone precies waar het om gaat, handig! Privacy speelt weer een grote rol en daarom richt Apple zijn pijlen ook daar verder op. Andere focuspunten van de nieuwe software zijn onder andere de vernieuwde Gezondheid-app, smart home en de mogelijkheid om extensies te gebruiken in Safari.

→ Lees alles over iOS 15

2. iPadOS 15 biedt betere widgets en meer

Ook iPadOS 15 passeerde de revue, hét besturingssysteem voor de iPads van de fabrikant. Vanaf dit najaar is de nieuwe software te downloaden en ook daar heeft Apple flink aan gesleuteld. Een fijne feature is de mogelijkheid om widgets overal op je thuisscherm te kunnen plaatsen, iets wat nu nog niet kan. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe widgets geïntroduceerd.

Multitasken wordt makkelijker op de iPad en er komt een nieuwe Vertaal-app aan, die vooralsnog niet werkt in het Nederlands. Andere interessante nieuwe functies zijn de Appbibliotheek, die nu ook naar iPadOS komt. Daarmee wordt hetzelfde type apps netjes bij elkaar in een mapje gestopt. Via die overzichtelijke mapjes kun je zo in een keer terecht bij bijvoorbeeld je social media-of nieuws-apps. Komt dat je bekend voor? Dat klopt, want Apple introduceerde dit al bij iOS 14.

→ Meer over iPadOS 15

3. watchOS 8 maakt de Apple Watch nog sportiever

Tijdens het evenement was het natuurlijk ook tijd voor de nieuwste versie van WatchOS. Met het nieuwe WatchOS 8 wordt de Apple Watch nog sportiever. Zo kun je aan de slag met nieuwe work-outs, is de Ademhaling-app aangepast of kies je voor de nieuwe digitale watchface. Daarbij wordt een portretfoto getoond, waarbij de achtergrond wat vervaagd is. Iets zoomen op de digitale wijzerplaat? Dat doe je vanaf de nieuwe software makkelijk en snel door aan de Digitale Kroon te draaien. Voor de rest zijn er heel wat kleinere verbeteringen doorgevoerd.

→ Alles over WatchOS 8 op een rij

4. macOS 12 Monterey: biedt fijne verbeteringen

Tot slot was het tijd voor een nieuwe versie van macOS, waar we geen al te grote vernieuwingen van verwachtten. Die zagen we immers al bij macOS Big Sur, maar met het nieuwe macOS 12 Monterey richt Apple zich op allerlei kleine verbeteringen.

Zo komt AirPlay naar de Mac, waardoor je muziek of beelden kunt streamen naar je Apple-computer. Ook is Universal Control geïntroduceerd, een functie waarmee meerdere Apple-apparaten nog beter met elkaar samenwerken. Gebruik bijvoorbeeld de trackpad van je MacBook om je iPad of iMac te bedienen of sleep snel bestanden van apparaat naar apparaat. Tot slot is Safari voorzien van een nieuw laagje verf, waardoor het geheel een stuk overzichtelijker is geworden.

→ Lees alles over macOS 12 Monterey