Apple verdient steeds meer geld aan het verkopen van diensten in plaats van fysieke producten. Het bedrijf richt zijn pijlen nu op een nieuwe categorie: podcasts.

‘Apple wil Wondery overnemen’

2020 zal de boeken ingaan als een jaar waarin van alles gebeurde, maar voor de techwereld is het ongetwijfeld het jaar van de podcasts. Grote namen in de industrie smijten miljoenen dollars naar shows, apps en netwerken om exclusieve podcasts op te tuigen.

Bloomberg schrijft dat Apple tussen de 300 en 400 miljoen dollar over heeft om Wondery over te nemen. Wondery is één van de grootste onafhankelijke podcastnetwerken ter wereld, met een publiek van ruim acht miljoen luisteraars.

Momenteel strijden drie andere bedrijven samen met Apple om Wondery in te lijven. Ook Sony zou één van de bedrijven zijn, maar opvallend genoeg houdt Spotify zich afzijdig.

Spotify is al jaren de grote concurrent van Apple Music, maar ook als het om podcasts gaat is Spotify een grote speler waar Apple niet omheen kan. Hoewel Spotify dit jaar al meerdere grote podcaststudio’s over heeft genomen, lijkt het bedrijf geen interesse te hebben in Wondery.

Een uitkomst voor podcasts en Apple TV Plus

Volgens Bloomberg zou een deal in de komende maanden gesloten worden. Voor Apple zou het een interessante aanwinst zijn op twee gebieden: allereerst is het een manier om meer mensen naar Apples podcast-app te krijgen, maar ook voor Apple TV Plus kan het iets opleveren.

Series op Apple TV Plus krijgen sinds kort speciale podcasts die informatie achter de schermen vertellen. Daarnaast heeft Apple met ‘WeCrashed” The Rise and Fall of WeWork’ in het verleden al een podcast van Wondery verfilmd.

