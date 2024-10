Apple wijzigt strategie: geen nieuwe iPhone meer in september?

Apple stapt af van de bekende strategie voor het uitbrengen van nieuwe producten, wat mogelijk leidt tot meer releases en minder vertraging.

Apple wijzigt strategie voor uitbrengen producten

De strategie van Apple voor nieuwe productreleases is al jarenlang hetzelfde. Er is een event in het voorjaar met Macs, de WWDC in juni met alle OS-previews, september is voor nieuwe iPhones en Apple Watches en in oktober zien we nog nieuwe Macs en iPads. Apple wijkt af en toe af van deze strategie, maar in grote lijnen is dit het jaarlijkse schema.

Deze strategie van Apple helpt medewerkers om hetzelfde doel na te streven en voorkomt verwarring met betrekking tot deadlines. Het zorgt er ook voor dat analisten en investeerders weten wat ze kunnen verwachten (een betrouwbare verkoopstijging in het najaar bijvoorbeeld). Het iPhone-event vindt bovendien altijd plaats op een moment dat de vakanties voorbij zijn en er weer aandacht is van de media.

Meer producten, meer events

Toch staat Apple op het punt om deze strategie te wijzigen, zo lezen we in de laatste nieuwsbrief van Mark Gurman. Dat komt doordat Apple tegenwoordig een breder scala aan producten heeft. Het is niet praktisch om al die producten elk jaar te updaten. Bovendien zijn er producten (zoals de Apple Watch Ultra of iPhone SE) die niet zo vaak een update nodig hebben.

Eigenlijk wijkt Apple nu al af van de gebruikelijke strategie. Afgelopen mei verschenen er nieuwe iPads en in januari 2023 kwamen er snellere Macs en een vernieuwde HomePod. Apple heeft ook al eens nieuwe Macs gelanceerd in juni (zoals de 15-inch MacBook Air tijdens WWDC in 2023 en de 13-inch versie het jaar daarvoor). Maar het lijkt erop dat Apple verder gaat naar een meer vloeiende aanpak, waarbij producten worden uitgebracht wanneer ze klaar zijn.

In de afgelopen jaren was Apple genoodzaakt om belangrijke nieuwe functies in software-updates soms weken of maanden uit te stellen. Het bedrijf beloofde toen tijdens de WWDC in juni allerlei verbeteringen, maar sommige functies werden doorgeschoven van september naar december of zelfs naar maart.

Apple realiseert zich dat dit een probleem is. Dat zie je bijvoorbeeld aan Apple Intelligence. Bij de introductie van Apple Intelligence in juni liet Apple al doorschemeren dat de uitrol over meerdere maanden zou plaatsvinden.

Meer gespreide strategie van Apple

Een jaarlijkse update is niet voor alle producten nodig. Hoewel Apple de jaarlijkse strategie voor nieuwe iPhones waarschijnlijk wel zal handhaven, ligt dat anders bij andere producten. Zo krijgen de Apple Watch Ultra en Apple Watch SE pas in 2025 een update. Voor een deel komt dit omdat Apple’s hardware-innovatie is vertraagd, dus het is logisch om eerst twee jaar aan functies op te sparen.

Maar er zijn ook andere tekenen dat de releases van Apple meer gespreid worden. Het bedrijf plant verschillende nieuwe producten in beide helften van volgend jaar en is ook van plan om gedurende die periode grote updates voor iOS 18 uit te brengen. Zo kan Apple hardwarelanceringen koppelen aan nieuwe softwarefuncties.

Om dit vanaf 2026 te kunnen voortzetten, zal Apple vasthouden aan de meer gespreide strategie. De verandering kan beleggers nerveus maken, maar Apple kan uiteindelijk innovatiever zijn zonder deze beperkingen (en misschien ook meer inkomsten genereren buiten de vakantieperiode).