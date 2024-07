Apple wil vervelend probleem met wifi oplossen – dit is hoe

Apple is van plan om het wifi-menu van iOS en de Mac behoorlijk te verbeteren en een vervelend probleem op te lossen. Dat blijkt uit een nieuw patent. iPhoned praat je bij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onbekende wifi-netwerken hebben probleem

Als je onderweg bent, zij het binnen Nederland of op vakantie, dan is het toch wel zo lekker om altijd ergens op een wifi-netwerk te zitten. Vaak werkt het net wat sneller dan je mobiele verbinding, bovendien houd je je databundel in toom.

Waar je waarschijnlijk niet zo vaak bij stilstaat, is dat alle openbare wifi-netwerken potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Zo geeft Apple al een melding als je met een wifi-netwerk verbonden bent, waarvan de versleuteling niet goed geregeld is. Maar er zijn dus veel meer factoren die bepalen of een wifi-netwerk nou veilig is of niet. En volgens een nieuw patent wil Apple juist dat aanpakken.

Lees ook: Waarom openbare wifi-netwerken onveilig zijn (en wat je ertegen kunt doen)

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw patent rondom probleem wifi-netwerken

Het patent werd ontdekt door The Mac Observer. Het idee is dat Apple van alle wifi-netwerken wereldwijd data verzamelt – zonder dat gevoelige gegevens van gebruikers hierbij aan te pas komen. Op basis van die data moeten gevonden wifi-netwerken in het menu extra labeltjes krijgen. Nu staat er alleen iets als de versleuteling niet voldoet aan de modernste standaarden (‘Zwakke beveiliging’), maar dat moet volgens het patent dus uitgebreid worden. Een bekend netwerk van een luchthaven krijgt dan bijvoorbeeld de labels ‘populair’ en ‘betrouwbaar’. Een onbekend netwerk met een gekke naam krijgt het label ‘verdacht’. Dat moet je helpen om te beslissen of je daadwerkelijk verbinding maakt of toch liever het zekere voor het onzekere neemt.

Uiteraard is het wel zo dat Apple continu nieuwe patenten aanvraagt, dus het is niet gezegd dat deze functie uiteindelijk de weg naar je iPhone en Mac vindt. We achten de kans echter heel groot. Het is geen supergrote toevoeging voor Apple, maar het biedt veel meerwaarde voor gebruikers. Bovendien zijn zulke software-patenten gemakkelijker te realiseren dan nieuwe hardware.

Wanneer zou het zover kunnen zijn?

Meestal duurt het vrij lang voordat een patent daadwerkelijk wordt uitgewerkt, maar zoals gezegd, met software kan het nogal snel gaan. De eerste versie van iOS 18 lijkt ons bij iPhoned een beetje kort dag (de functie zit immers ook nog in de publieke bèta). Een release in een van de latere versies lijkt ons wel aannemelijk. Uiterlijk met iOS 19 volgend jaar verwachten we de functie sowieso. Zo niet, dan blijft het vermoedelijk een patent omdat Apple niet alles goed werkend heeft gekregen.