Apple werkt aan flink verbeterde AirPods – en die komen al in 2026

Apple heeft de AirPods Pro 3 pas afgelopen september gepresenteerd, maar werkt intussen ook aan verbeterde AirPods die in 2026 verschijnen.

Apple werkt aan flink verbeterde AirPods

Toen de AirPods Pro 3 afgelopen september verschenen, waren veel mensen verrast dat ze nog steeds gebruikmaken van de H2-chip uit 2022. Hierdoor bestaan de belangrijkste upgrades van de AirPods Pro 3 uit grotere batterijen en met schuim geïnjecteerde oordopjes. Maar Apple werkt intussen al aan AirPods waar wel een snellere processor in komt.

H3-chip

Mark Gurman van Bloomberg zegt in zijn laatste Power On-nieuwsbrief dat Apple werkt aan een H3-chip voor toekomstige AirPods:

With the AirPods Pro 3 out the door, Apple has already turned its development attention to another new version of its high-end in-ear buds. The company’s silicon group is working on an H3 chip designed for less lag time and better audio quality. Nu de AirPods Pro 3 op de markt zijn, heeft Apple de ontwikkeling al gericht op een andere nieuwe versie van de high-end in-ear-oordopjes. De siliciumgroep van het bedrijf werkt aan een H3-chip die is ontworpen voor minder vertraging en een betere geluidskwaliteit.

Apple zal naar verwachting ergens volgend jaar een versie van AirPods Pro 3 met IR-camera’s lanceren. Het is mogelijk dat we de H3-chip daar voor het eerst zullen zien. Het lijkt wel onwaarschijnlijk dat AirPods Pro met IR een high-end chip krijgen en tegelijkertijd de naam ‘AirPods Pro 3’ behouden.

AirPods 5

Naast de H3-chip werkt Apple ook aan een verbeterde versie van de ‘reguliere’ AirPods. Apple lanceerde vorig jaar de AirPods 4 en de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. Volgens Gurman krijgen beide modellen een update, maar hij verwacht niet dat de hartslagmeter van de AirPods Pro 3 wordt toegevoegd. Hij zegt wel dat Apple van plan is om meer gezondheidsfuncties aan de AirPods toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een temperatuurmeter. Het is alleen nog onduidelijk of dit al bij de AirPods 5 wordt toegevoegd.

Er is nog geen tijdlijn bekend voor de lancering van de nieuwe AirPods 5. Het lijkt in elk geval een vrij bescheiden update te worden ten opzichte van de huidige generatie. Maar er wordt mogelijk dus wel gebruikgemaakt van de nieuwe H3-chip. Wil je altijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de nieuwe AirPods? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!