Apple werkt aan slimme videodeurbel (met deze handige functies)

Apple is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een slimme videodeurbel om beter te kunnen concurreren met onder andere Ring en Nest.

Apple werkt aan een slimme videodeurbel

Het bericht is afkomstig van Bloomberg. Er staat in dat Apple plannen heeft om kunstmatige intelligentie te gebruiken voor robotica, huisbeveiliging en slimme beeldschermen. Het bedrijf wil een heel systeem van slimme huiscamera’s en andere huisbeveiligingsproducten ontwikkelen. Hierdoor wil Apple beter kunnen concurreren met merken zoals Ring en Nest.

Bloomberg meldde in december 2024 voor het eerst dat Apple werkte aan een slimme videodeurbel met Face ID. Nu blijkt dat de ambities van Apple veel verder gaan. Volgens het nieuwe bericht is Apple bezig met de ontwikkeling van een camera voor thuisbeveiliging die op batterijen werkt. Met één keer opladen zou de camera maar liefst enkele maanden tot een jaar meegaan.

Dit verwachten we ervan

De slimme videodeurbel van Apple krijgt in elk geval gezichtsherkenning en infraroodsensoren om te bepalen wie er in een kamer aanwezig is. Apple gaat er daarbij vanuit dat gebruikers camera’s in hun hele huis plaatsen om te helpen bij de automatisering. Zo wordt het wellicht mogelijk dat lampen automatisch worden uitgeschakeld wanneer iemand een kamer verlaat. Of dat er automatisch muziek wordt afgespeeld die een bepaald gezinslid leuk vindt.

Er is op dit moment nog niets bekend over wanneer de slimme videodeurbel van Apple op de markt zou moeten komen.

Apple werkt daarnaast ook nog altijd aan een tafelmodel robotapparaat. Dit apparaat wordt omschreven als een iPad gemonteerd op een beweegbare arm die kan draaien en zichzelf kan herpositioneren om gebruikers in een kamer te volgen. Apple wil dit apparaat in 2027 op de markt brengen. Er wordt ook nog gewerkt aan een smart home-display, dat naar verluidt halverwege volgend jaar op de markt moet komen.