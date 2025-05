Apple werkt toch wel aan een iPhone Ultra (en dit is waarom)

Al jaren gaan er geruchten dat Apple aan een iPhone Ultra werkt, die mogelijk de Pro Max vervangt en dat lijkt nu waarschijnlijker dan ooit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De term Ultra van Apple

Apple introduceerde de naam Ultra in 2022 met de M1 Ultra-chip. De naam werd al snel gezien als een verkeerde benaming, omdat hij boven de M1 Max-chip stond. Max staat immers voor maximaal – de grootst mogelijke hoeveelheid van iets.

Een paar maanden later kwam de Apple Watch Ultra uit. Een robuuste, high-end smartwatch die boven de reguliere Apple Watch uitsteeg. Het jaar daarop deed het bedrijf er nog een schepje bovenop met de M2 Ultra-chip voor zijn krachtigste Macs en de Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Ultra 2.

Deze week heeft Apple besloten om de naam ook te gebruiken voor de vernieuwde CarPlay: CarPlay Ultra. Het bedrijf associeert de naam CarPlay Ultra ook direct met Aston Martin, dat zich in het hoogste segment van de autosector bevindt.

Een iPhone Ultra

Volgens Mark Gurman van Bloomberg staat Apple ook al sinds 2022 op het punt om de naam iPhone Pro te laten vallen ten gunste van de naam iPhone Ultra. In september van dat jaar zei hij: “Als je een iPhone 13 hebt, zou ik nog 12 maanden wachten op de iPhone 15. Dan zullen we grotere veranderingen zien, waaronder een mogelijke rebranding van de Pro Max als de Ultra.”

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is nog altijd geen Ultra. Maar daar komt nu misschien verandering in. Over een paar maanden is er de release van een nieuw lid van de iPhone-familie, de iPhone 17 Air. Het zou best logisch zijn als Apple deze gelegenheid aangrijpt om de naamgeving van de hele line-up dichter bij de naamgeving van de MacBook en de iPad te brengen. Die zou er dan als volgt uit kunnen zien:

iPhone 17

iPhone 17 Plus Air

Air iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max Ultra

Of het dit daadwerkelijk gaat worden, blijft natuurlijk afwachten. Wij zien het wel als een logische stap voor Apple.