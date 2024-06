Apple werkt aan een goedkopere Vision Pro – dit moet je weten

Apple heeft naar verluidt het werk aan de Vision Pro 2 neergelegd om zich volledig te richten op de productie van een goedkopere Vision.

Apple werkt aan een goedkopere Vision Pro

Tot nog toe werd aangenomen dat Apple plannen had om de productlijn op te splitsen in twee modellen, namelijk een Pro-model en een goedkoper model. Maar volgens The Information heeft Apple de Vision Pro 2 het afgelopen jaar minder prioriteit gegeven en geleidelijk aan minder werknemers op het project gezet.

Apple richt zich eerst op het verlagen van de kosten van de onderdelen van het eerste model en het produceren van een beter display voor het tweede model. Inmiddels heeft Apple aan ten minste één leverancier laten weten dat het werk aan de volgende generatie Vision Pro-headset is opgeschort. In plaats daarvan werkt het bedrijf aan een goedkopere Vision met minder functies.

Net zo duur als een iPhone Pro Max

Apple is naar verluidt in 2022 begonnen met de ontwikkeling van een goedkopere Vision, onder de codenaam ‘N109’. Dit model moet ongeveer net zo duur worden als een high-end iPhone. De huidige iPhone 15 Pro Max verkoopt Apple momenteel voor een prijs vanaf 1479 euro.

Aanvankelijk streefde Apple ernaar om de goedkopere Vision in 2024 uit te brengen. Er waren echter problemen met het vinden van manieren om de kosten van het model te verlagen zonder al te veel functies op te offeren. Hierdoor wordt de releasedatum vermoedelijk verschoven naar het eind van 2025.

Apple wil de duurste onderdelen behouden

Apple wil onder meer de hoogwaardige displayonderdelen van de Vision Pro behouden voor het goedkope model, alleen behoren die tot de duurste onderdelen van het apparaat. Er verschenen al eerder berichten dat de goedkopere Vision dezelfde hoogwaardige displays krijgt als de Vision Pro. Het nieuwe model krijgt wel minder camera’s, een eenvoudigere hoofdband en kleinere luidsprekers. Ook wordt het toestel zeker een derde lichter dan de Vision Pro.

Ondertussen heeft Apple bij de dure Vision Pro te maken met een tegenvallende verkoop. Een leverancier die onderdelen voor de Vision Pro maakt, heeft in mei nog de productie met 50 procent teruggeschroefd. Dat was nodig, nadat hij een prognose van Apple had ontvangen die een lagere vraag voorspelde dan verwacht. De informatie van die leverancier suggereert dat Apple dit jaar niet meer dan 500.000 Vision Pro’s heeft geproduceerd. Ook zijn er tot augustus geen plannen om er veel meer te gaan produceren.

The Information zegt wel dat het nog steeds mogelijk is dat Apple het werk aan een tweede generatie Vision Pro-headset in de nabije toekomst hervat.

