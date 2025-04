Apple werkt ook aan een iPad Fold en die komt sneller dan je denkt

Er verschijnen steeds meer geruchten over de iPhone Fold, maar we hoorden nog niet echt veel over een mogelijke iPad Fold van Apple. Tot nu.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan een iPad Fold

Al bijna tien jaar horen we geruchten over de iPhone Fold, de eerste vouwbare iPhone, en het ziet ernaar uit dat het apparaat in 2026 eindelijk werkelijkheid wordt. Dat duurt nog steeds een hele tijd, maar het apparaat wordt wel steeds concreter. Meerdere bronnen zijn het erover eens dat de eerste vouwbare iPhone van Apple uitgevouwen een 7,8-inch display aan de binnenkant heeft en een 5,5-inch display aan de buitenkant.

Volgens een nieuw gerucht komt Apple echter ook nog met een iPad Fold in 2026. Dit gerucht is afkomstig van analist Jeff Pu. Pu noemt namelijk niet één, maar twee vouwbare Apple-apparaten die volgend jaar op de markt komen. Ten eerste komt Apple volgens hem inderdaad met de 7,8-inch iPhone Fold waar we het al over hadden en ten tweede met een 18,8-inch iPad Fold.

2026 of toch 2028?

Pu geeft aan dat hij denkt dat beide apparaten in het vierde kwartaal van 2026 in massaproductie worden genomen. Dat heeft hij overigens afgelopen augustus ook al gezegd. Maar Mark Gurman van Bloomberg zei in december dat Apple pas veel later met een iPad Fold gaat komen. Hij zei toen het volgende:

“Apple designers are developing something akin to a giant iPad that unfolds into the size of two iPad Pros side-by-side. The Cupertino, California-based company has been honing the product for a couple of years now and is aiming to bring something to market around 2028, I’m told.” (“Ontwerpers van Apple zijn iets aan het ontwikkelen dat lijkt op een gigantische iPad die kan worden uitgevouwen tot het formaat van twee iPad Pro’s naast elkaar. Het bedrijf uit Cupertino, Californië, is al een paar jaar bezig met het product en streeft ernaar iets op de markt te brengen rond 2028, zo is mij verteld.”)

2028 is natuurlijk behoorlijk veel later dan 2026, wat Pu tot nog toe verwacht. Het zou Apple wel de kans geven om de reactie van de markt op vouwbare apparaten eerst te testen met de iPhone Fold. Twee vouwbare apparaten tegelijk uitbrengen is natuurlijk een stuk risicovoller.

Normaal gesproken houdt Pu rekening met verschillende factoren, waaronder ook de rapporten van Gurman. Deze keer lijkt hij er echter van overtuigd te zijn dat Apple in 2026 niet alleen een iPhone Fold uitbrengt, maar ook een iPad Fold. Of Pu gelijk heeft of niet, blijft voorlopig afwachten. We houden je bij iPhoned uiteraard op de hoogte!