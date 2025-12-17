Apple werkt momenteel aan zeker 8 (!) nieuwe iPhones: dit zijn ze!

Het worden spannende jaren voor iPhone-gebruikers, gezien de 8 nieuwe iPhones die Apple volgens een nieuw gerucht op dit moment ontwikkelt.

Apple werkt aan 8 nieuwe iPhones

Het gerucht dat Apple momenteel maar liefst 8 iPhones aan het ontwikkelen is, is afkomstig van The Information. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

iPhone 17e

Om te beginnen meldt The Information dat de iPhone 17e waarschijnlijk in het voorjaar van 2026 op de markt komt. Dit wordt een incrementele update van de iPhone 16e en maakt gebruik van de nieuwste C1X-modem van Apple. De iPhone 17e krijgt een glazen achterkant die magnetisch draadloos opladen via MagSafe ondersteunt. Dit is een van de functies die consumenten het meest misten op de iPhone 16e. Die ondersteunt weliswaar standaard Qi-opladen, maar geen magnetisch opladen.

iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max

Twee van de 8 nieuwe iPhones waar Apple aan werkt, zijn de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, voor het najaar van 2026. The Information zegt dat deze iPhones een Face ID-sensor onder het scherm krijgen. De camera aan de voorkant wordt verplaatst naar de linkerbovenhoek van het scherm. De iPhone 18 Pro-modellen krijgen ook een verstelbaar diafragma voor ten minste één camera. Hierdoor kan een nieuwe camerasensor worden toegevoegd die ’s nachts meer licht kan opvangen en overdag voorkomt dat foto’s overbelicht raken. Het uiterlijk van de iPhone 18 Pro-modellen is vergelijkbaar met dat van de iPhone 17 Pro’s.

iPhone Fold

Apple werkt ook aan de iPhone Fold, die in het najaar van 2026 op de markt moet komen. De iPhone Fold krijgt een beeldverhouding die vergelijkbaar is met die van de iPad wanneer hij is uitgeklapt, met een scherm van 7,7 inch. In gevouwen toestand is het scherm 5,3 inch groot. Het toestel zal uitgeklapt in elk geval breder zijn dan hoog. The Information merkt wel op dat de grootte van de schermen mogelijk nog kan veranderen.

Tijdens de ontwikkeling en proefproductie van de iPhone Fold ondervindt Apple volgens The Information veel defecten in het scherm. Dit is echter niet ongebruikelijk in dit stadium. De selfiecamera komt in de linkerbovenhoek van het scherm.

iPhone 18

Voor het voorjaar van 2027 werkt Apple aan het basismodel iPhone 18. The Information omschrijft deze als een incrementele update. Apple zal waarschijnlijk de haptische feedback en aanraakgevoeligheid uit de camerabesturing verwijderen.

iPhone 18e

De nieuwe iPhone 18e staat ook gepland voor het voorjaar van 2027. Er is volgens The Information nog niet veel bekend over de veranderingen aan dit nieuwe budgetmodel van de iPhone. Behalve dat het toestel net als zijn voorganger draadloos kan worden opgeladen.

iPhone Air 2

The Information zegt dat de iPhone Air 2 in ontwikkeling is voor het voorjaar van 2027. Apple is bezig met het herontwerpen van de iPhone Air vanwege de slechte verkoopcijfers van de eerste versie. Apple overweegt om een tweede camera toe te voegen en de iPhone Air 2 goedkoper te maken.

iPhone 20

Ten slotte werkt Apple aan de iPhone 20 voor het najaar van 2027. Bloomberg berichtte eerder over de plannen van Apple voor een gedurfd ontwerp voor de iPhone ter ere van het 20-jarig jubileum, met meer gebruik van glas. The Information zegt hierover:

“The curved glass enclosure on the front and back and along all four edges will enable a screen without the black frame that typically appears along the edges of smartphone displays. It couldn’t be learned if the display itself will curve around the edges. Instead of a full metal frame, there’s only a narrow metal band running around the midpoint of the device’s edge, where the buttons sit. Apple plans to place the phone’s selfie camera under the display, making it the first iPhone with a full edge-to-edge display and no cutouts.” “De gebogen glazen behuizing aan de voor- en achterkant en langs alle vier de randen maakt een scherm mogelijk zonder de zwarte rand die doorgaans langs smartphoneschermen te zien is. Het is niet bekend of het scherm zelf ook gebogen zal zijn langs de randen. In plaats van een volledig metalen frame is er alleen een smalle metalen band rond het midden van de rand van het apparaat, waar de knoppen zich bevinden. Apple is van plan om de selfiecamera van de iPhone onder het scherm te plaatsen, waardoor dit de eerste iPhone wordt met een volledig randloos scherm zonder uitsparingen.”

