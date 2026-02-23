Apple werkt aan 3 compleet nieuwe AI-producten: dit zijn ze

Volgens een nieuw gerucht zet Apple momenteel meer vaart achter de ontwikkeling van 3 nieuwe, draagbare AI-producten – dit kun je verwachten.

Apple werkt aan 3 nieuwe AI-producten

Volgens een nieuw bericht van Bloomberg versnelt Apple op dit moment de ontwikkeling van drie nieuwe draagbare AI-producten. We zetten ze voor je op een rij.

1. Slimme bril

De slimme bril wordt naar verluidt uitgerust met een camera met hoge resolutie voor het maken van foto’s en video’s, ontworpen om te concurreren met de slimme bril van Meta. Apple zou de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt met deze bril. De bril krijgt geen display, maar maakt gebruik van luidsprekers, microfoons en camera’s.

De prototypes van Apple hebben twee cameralenzen. Eén voor foto’s en video’s met hoge resolutie en één voor ‘computervisie’ die het apparaat contextuele informatie over de omgeving geeft. Met deze contextuele informatie kan de bril mogelijk dezelfde functionaliteit bieden als Visual Intelligence op de iPhone. Die context zou ook kunnen worden gebruikt voor nauwkeurigere navigatie in Apple Kaarten, integratie in de app Herinneringen en meer.

2. AI-pin

Apple werkt ook aan een AI-pin/AI-hanger/AI-button. The Information berichtte vorige maand over het AI-product in AirTag-formaat en beschreef het als een dunne, platte, ronde schijf met een aluminium en glazen behuizing, voorzien van twee camera’s, een luidspreker en drie microfoons.

De AI-hanger krijgt geen display of projectorsysteem en is waarschijnlijk sterk afhankelijk van een iPhone voor de verwerking. Apple voorziet dat gebruikers de AI-pin met een clip aan hun kleding of als ketting zullen dragen. Het product verkeert nog in een vroeg stadium en kan nog steeds worden geannuleerd. Maar als Apple ermee doorgaat, zou het volgend jaar al op de markt kunnen komen.

3. AirPods met camera

Ook werkt Apple aan AirPods met camera, die mogelijk nog dit jaar op de markt komen. Wat je daarmee kunt, lijkt volgens geruchten een beetje op de Visual Intelligence-functie die Apple voor de iPhone 16 heeft geïntroduceerd. Hiermee kun je met behulp van Apple Intelligence meer informatie krijgen over het onderwerp dat de camera oppakt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de informatie van een flyer te scannen en die automatisch in je agenda te zetten. Als deze functie ook naar de AirPods komt, zou je Siri dus iets kunnen vragen over je omgeving zonder eerst de iPhone uit je zak te halen.

