Apple Wekker krijgt langverwachte verbetering (met één groot gevaar)

Apple brengt een langverwachte functie naar de Wekker-app, maar die verbetering heeft wel één groot risico. Dit gaat er veranderen!

Wekker in iOS 26

Bij de WWDC heeft Apple traditiegetrouw de belangrijkste softwareversies van het jaar gepresenteerd. In 2025 brengt het bedrijf onder andere iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 en macOS 26 uit. Alle besturingssystemen worden voorzien van een nieuwe interface, maar dat is lang niet alles. Veel applicaties van Apple krijgen er verbeteringen bij, waaronder de Wekker-app op je iPhone, iPad, Apple Watch en de Mac(Book).

De Wekker-app krijgt het compleet nieuwe design van iOS 26, waardoor er meer transparante kaders met afgeronde hoeken worden toegevoegd aan de applicatie. Apple’s Wekker-app ziet er straks dus anders uit, maar dat is misschien niet een de belangrijke verandering. Apple brengt dit jaar namelijk een belangrijke verbetering naar de Wekker-app. Je kunt vanaf iOS 26 zelf te tijd tussen de sluimermomenten van de wekker bepalen. Nu is dat nog standaard negen minuten, maar daar komt binnenkort verandering in.

Sluimerduur aanpassen

Heb je moeite met opstaan en gebruik je de sluimerfunctie van de wekker regelmatig? In dat geval brengt Apple met iOS 26 een veelgevraagde verbetering naar de Wekker-app. Na het installeren van de update bepaal je zelf de sluimerduur van iedere wekker. Op dit moment is dit standaard negen minuten, vanaf iOS 26 kun je dit eindelijk aanpassen. Je kiest zelf of de sluimer aanstaat en na hoeveel minuten dit gebeurt.

Apple voegt daarvoor een nieuwe functie toe aan de Wekker-app. Je vindt daar vanaf iOS 26 ‘Sluimerduur’, met daarachter het aantal minuten voordat de wekker weer overgaat. In de nieuwe versie van de Wekker-app kun je de sluimerduur tussen één minuut en vijftien minuten instellen. Vind je dat nog steeds te kort? Dan moet je nog een wekker instellen, want de limiet van de sluimerduur staat (nog) op een kwartier.

Release van iOS 26

Dezelfde verbetering van de Wekker-app zien we terug in iPadOS 26, watchOS 26 en macOS 26. Dat betekent dat je na het installeren van deze softwareversies de sluimerduur bij alle wekkers kunt aanpassen. Let daarbij wel op, want de nieuwe feature kan ook een groot nadeel hebben. Een langere sluimerduur zorgt ervoor dat je tweede wekker later overgaat, dus zorg ervoor dat je je niet verslaapt.

Apple brengt de belangrijkste software-updates van het jaar doorgaans uit in september. Die maand komt deze langverwachte verbetering naar de Wekker-app en is het mogelijk om de sluimerduur in te stellen. Helaas hebben niet alle iPhones ondersteuning voor iOS 26. Bekijk hier welke toestellen kunnen bijwerken naar de grootste update van het jaar. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!