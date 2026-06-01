Volgende week wordt héél belangrijk voor Apple (door deze aankondiging)

Volgende week wordt heel belangrijk voor Apple, want het bedrijf komt met een grote aankondiging. Dit kun je verwachten!

WWDC 2026

De WWDC 2026 komt eraan! Op maandag 8 juni 2026 begint de jaarlijkse WWDC, de Worldwide Developers Conference. Bij dit evenement doet Apple ieder jaar grote aankondigingen, waardoor volgende week heel belangrijk wordt voor het bedrijf. Apple presenteert bij de WWDC de nieuwe softwareversies voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV én Apple Vision Pro. Volgende week weten we welke nieuwe functies dit jaar naar alle Apple-apparaten komen.

Apple paste in 2025 de nummering van alle softwareversies aan en trekt die lijn door in 2026. Dat betekent dat volgende week iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 op de planning staan. Deze softwareversies worden op maandagavond gepresenteerd, niet lang daarna volgen de eerste testversies voor ontwikkelaars. Het wordt daarom een hele belangrijke week voor Apple, want alle nieuwe functies worden aan het grote publiek onthuld.

Apple Intelligence

Volgens geruchten is de hoofdrol weggelegd voor Apple Intelligence bij de WWDC 2026. Apple Intelligence komt naar meer applicaties en werkt veel beter bij alle nieuwe softwareversies. Dat mag ook wel, want op het gebied van kunstmatige intelligentie heeft Apple nog steeds een achterstand op andere bedrijven. Updates als iOS 27 en macOS 27 moeten daar verandering in gaan brengen, dan komt Apple Intelligence bijvoorbeeld ook naar de Camera-app en andere applicaties van Apple.

De belangrijkste aankondiging wordt zonder twijfel de introductie van Siri 2.0. Apple presenteerde de nieuwe generatie van Siri al jaren geleden, maar problemen zorgden ervoor dat die versie van Siri nog steeds niet beschikbaar is. Inmiddels zijn deze problemen verholpen, waardoor Siri 2.0 met iOS 27 en andere softwareversies eindelijk uitgerold wordt. Dat is goed nieuws, want de spraakassistent functioneert straks als een volwaardige chatbot.

Er komen dus grote veranderingen aan voor de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Daar gaan ontwikkelaars volgende week al iets van merken, want zij kunnen dan aan de slag met de eerste testversies van alle updates. Volgende week wordt dus belangrijk voor Apple, maar de definitieve updates laten nog even op zich wachten. Pas in september komen iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 uit voor alle gebruikers.

De WWDC 2026 wordt bovendien één van de laatste presentaties die Tim Cook verzorgd. Wil je daar niks van missen? Zet maandag 8 juni 2026 dan in je agenda, want om 19.00 uur (Nederlandse tijd) presenteert Apple de belangrijkste updates van 2026.