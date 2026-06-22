Apple legt uit waarom al deze Apple Watches géén updates meer krijgen

Veel Apple Watches gaan geen update naar watchOS 27 krijgen. Apple legt uit waarom een flinke groep afvalt.



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Heb je een wat oudere Apple Watch om je pols? Dan is er slecht nieuws. Waarschijnlijk krijgt je smartwatch dan geen update naar watchOS 27.

Het gaat om best veel slimme horloges. Dit zijn de Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE 2 en de eerste Apple Watch Ultra. Al deze Apple Watches vallen allemaal buiten de boot en krijgen dus geen update. Ze blijven nog wel werken en krijgen volgens Apple nog wel beveiligingsupdates, maar nieuwe functies hoef je niet meer te verwachten.

Dat is best opvallend. Apple stopt hiermee in één keer met ondersteuning voor meerdere jaren aan Apple Watches. Normaal haalt Apple niet de ondersteuning weg bij zoveel apparaten tegelijk.

Maar waarom doet Apple dit? Volgens Apple draait het vooral om snelheid en prestaties. Het bedrijf zegt dat nieuwe functies goed moeten werken, en dat lukt volgens Apple beter op nieuwere modellen. Denk aan de Apple Watch Series 9 en nieuwer, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer en de Apple Watch SE 3.

Vooral de nieuwe slimmere Siri speelt daarbij een grote rol. watchOS 27 krijgt functies die beter samenwerken met Apple Intelligence. Daardoor moet Siri op je Apple Watch persoonlijker worden en beter begrijpen wat jij bedoelt. Ook noemt Apple een nieuw tikgebaar, dat volgens het bedrijf meer rekenkracht nodig heeft.

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Apple wil dat Siri op je Watch hetzelfde voelt als Siri op je iPhone. Je moet Siri een vraag kunnen stellen op je Apple Watch om de informatie later op de iPhone verder te bekijken. Dat soort samenwerking tussen apparaten vindt Apple belangrijk.

Op dit moment is watchOS 27 beschikbaar als bèta voor ontwikkelaars. De publieke bèta wordt in juli verwacht, en de officiële update komt dit najaar naar alle ondersteunde Apple Watches.

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