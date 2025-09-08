Last-minute gerucht verklapt: deze Apple Watches komen eraan 

Apple presenteert deze week niet alleen iPhones, er staan ook nieuwe Apple Watches op de planning. Deze Apple Watches kun je verwachten volgens dit last-minute gerucht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden Apple-event Volg hier de onthulling van de nieuwe Apple Watches

Nieuwe Apple Watches

Er komen nieuwe Apple Watches aan! Apple presenteert dit jaar maar liefst drie smartwatches, want de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2025 staan op de planning. Over laatstgenoemde waren vooral afgelopen jaar veel geruchten, maar de Apple Watch verscheen in 2024 tóch niet. Dit jaar is dat wel het geval, want een nieuw last-minute gerucht bevestigt dat er dit jaar drie Apple Watches met dezelfde processor komen. Dit zijn ze!

1. Apple Watch Series 11

Het is in ieder geval zeker dat we een nieuwe generatie van de reguliere Apple Watch zullen zien. De Apple Watch Series 11 krijgt voornamelijk onder de motorkap een upgrade, want het toestel draait op de nieuwe S11-chip. Andere verbeteringen bij de Apple Watch Series 11 zijn een bloeddrukmeter en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het wordt daarmee de eerste Apple Watch die meldingen geeft bij een te hoge of te lage bloeddruk.

→ Lees hier meer over de Apple Watch Series 11.

2. Apple Watch Ultra 3

Ben je op zoek naar de beste Apple Watch? In dat geval hebben we goed nieuws, want de Apple Watch Ultra 3 komt eraan. De nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra draait op de S11-chip, krijgt een groter scherm en heeft naar verluidt ondersteuning voor 5G- én satellietverbinding. Daarnaast wordt het always-on scherm verbeterd met een grotere kijkhoek. Dat is niet alles, want de bloeddrukmeter komt óók naar de Apple Watch Ultra 3.

→ Lees hier meer over de Apple Watch Ultra 3.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Apple Watch SE 2025

De Apple Watch SE heeft al jaren geen upgrade meer gehad, maar daar komt in 2025 verandering in. Apple voorziet de goedkoopste Apple Watch van een nieuwe processor en een aangepaste behuizing. De Apple Watch SE 3 draait op de S11-chip en krijgt meer gezondheidsfuncties. De belangrijkste verbetering zien we bij de behuizing van de Apple Watch, want die wordt een slag groter. Je kunt bij de Apple Watch SE in 2025 voor het eerst kiezen voor een scherm van 41 of 45 millimeter.

→ Lees hier meer over de Apple Watch SE 2025.

Release van de nieuwe Apple Watches

Volgens dit last-minute gerucht krijgen alle Apple Watches van 2025 dezelfde processor. Alle toestellen draaien op de nieuwe S11-chip, ondanks de grote prijsverschillen tussen de Apple Watches. We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe smartwatches, want Apple presenteert ze tijdens het iPhone 17-event. Dat evenement vindt plaats op dinsdag 9 september 2025.

Die dag weten we zeker welke verbeteringen naar de nieuwe Apple Watches van 2025 komen. Om 19.00 uur Nederlandse tijd begint het evenement, waarbij Apple veel nieuwe producten onthult. We zien nieuwe iPhones, Apple Watches én AirPods. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste Apple-nieuws!