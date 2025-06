Deze Apple Watches krijgen Apple Intelligence met watchOS 26 (en deze niet)

Apple Intelligence komt met watchOS 26 voor het eerst naar de Apple Watch, maar dat geldt niet voor alle modellen. Deze Apple Watches krijgen Apple Intelligence!

watchOS 26

Dit jaar is watchOS 26 dé update voor de Apple Watch. Apple voorziet het besturingssysteem van een nieuwe interface, waarin je veel elementen van Liquid Glass terugziet. Dat is niet alles, want Apple Intelligence komt met watchOS 26 voor het eerst naar de Apple Watch. De iPhone, iPad en Mac(Book) werken al met alle nieuwe features van Apple Intelligence, maar de software ontbreekt vooralsnog op de smartwatch.

Daar brengt watchOS 26 verandering in, want dan komen de eerste functies van Apple Intelligence ook naar de Apple Watch. Live vertalen, slimme reacties en de Workout Buddy zijn AI-features die naar de smartwatch komen met watchOS 26. Met Live vertalen worden teksten in Berichten automatisch omgezet naar een andere taal, met slimme reacties stelt de smartwatch vanzelf een antwoord op in de Berichten-app en de Workout Buddy geeft sportadviezen. Helaas hebben niet alle Apple Watches ondersteuning voor deze functies.

Apple Intelligence op de Apple Watch

Apple brengt met watchOS 26 grote veranderingen naar de Apple Watch, waaronder de eerste functies van Apple Intelligence. Daarvoor moet je smartwatch wel ondersteuning hebben voor Apple Intelligence, in sommige gevallen heb je zelfs een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence nodig. Ben je benieuwd welke functies van Apple Intelligence op jouw Apple Watch werken? Deze toestellen hebben ondersteuning:

Functie Ondersteuning iPhone met Apple Intelligence nodig? Live vertalen Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2 Ja Slimme reacties Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2 Nee Workout Buddy Alle Apple Watches in combinatie met bluetooth oortjes of koptelefoon Ja

Zie je de tabel niet? Bekijk dan deze afbeelding.

Heb je een Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 of Apple Watch Ultra 2? In dat geval kun je straks functies als Live vertalen en slimme reacties gebruiken. Voor laatstgenoemde heb je geen iPhone nodig met ondersteuning voor Apple Intelligence, bij Live vertalen is dat wel het geval. De Workout Buddy komt naar alle Apple Watches, maar werkt alleen bij een bluetooth verbinding met oortjes of een koptelefoon. Voor de Workout Buddy is eveneens een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence nodig, lees hier welke iPhones werken met de nieuwe techniek.

Release van watchOS 26

Met watchOS 26 komen naast Apple Intelligence nog veel meer functies naar de Apple Watch. De smartwatch krijgt er nieuwe gebaren bij, zo kun je straks je pols wegdraaien om meldingen te sluiten. Daarnaast geeft Apple gebruikers meer vrijheid bij het indelen van het Bedieningspaneel op de Apple Watch, waarbij je in watchOS 26 regelaars van alle applicaties kunt toevoegen. Daar ben je dus niet meer beperkt tot enkel apps van Apple zelf.

Apple brengt watchOS 26 in september uit, samen met de andere grote software-updates van 2025. Het bedrijf heeft al aangekondigd dat Apple Intelligence dan nog niet beschikbaar is in het Nederlands. De techniek komt pas met een latere update in Nederland en België uit, al kun je Apple Intelligence hier wel al in het Engels gebruiken. Ben je benieuwd wanneer alle AI-functies in het Nederlands worden uitgerold? Bekijk dan hier de verwachte releasedatum!