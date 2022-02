Apple Watch detecteert ziekte voordat verpleegkundige het zelf weet

De Apple Watch is langzamerhand een persoonlijke draagbare gezondheidsmonitor aan het worden. Een verpleegkundige uit Australië zette op TikTok een merkwaardig verhaal met de boodschap: zet je (gezondheid)notificaties aan op je Apple Watch! Lees in dit artikel waarom het enorm handig is om deze meldingen in te schakelen.

De Apple Watch als gezondheidsmeter

Een verpleegkundige in Australië deelde afgelopen week haar bijzondere verhaal op TikTok. Na klachten van moeheid, heftige schommelingen in het gewicht, een droge huid en gevoeligheid voor temperatuur, vond de zuster het nodig om een kleine check-up te doen bij een dokter. In eerste instantie leek het op een burn-out van het toegenomen Covid-19-werk, maar na het doktersbezoek bleek ze een ontstoken schildklier te hebben.

Nu komt het opmerkelijke: hoewel ze al maanden last had van deze klachten en uiteindelijk besloot een afspraak bij de dokter te maken, was haar Apple Watch al die tijd al op de hoogte van deze ziekte. De verpleegkundige had echter haar notificaties van de gezondheidsmeter op de smartwatch uit staan en is daardoor nooit op de hoogte geweest. Haar zuurstofwaardes bij het sporten waren al maanden extreem laag. Als ze op haar Apple Watch had gekeken, had ze maanden eerder het probleem al kunnen aanpakken.

Nu deelt ze in een TikTok en aan een lokale krant haar verhaal en meldt ze dat het handig is om altijd deze notificaties aan te hebben staan. Dit doe je in de de Watch-App bij ‘Berichtgeving’. Daar vind je meerder opties zoals je hartmetingen en een geluidsmeter. Dit laatste vertelt je hoeveel decibel om je heen is en geeft aan op welk niveau het schadelijk is.

Andere voorbeelden van de alertheid van je Apple Watch

Hoewel de verpleegkundige in haar TikTok zegt dat het handig is om de gezondheidsnotificaties aan te zetten op je Apple Watch om zo ziektes voor te zijn, meldt ze er wel bij dat een blind vertrouwen op deze smartwatch ook weer niet gezond is. Als je het puur gebruikt om beter naar je eigen lichaam te kunnen luisteren zit je goed. Gebruik je gezond verstand!

In een ziekenhuis in New York experimenteren ze ook al met de Apple Watch als monitor van orthopedische patiënten. Een andere Apple Watch-gebruiker kreeg, toevallig toen hij in het ziekenhuis met zijn vader was, te horen van zijn smartwatch dat zijn hartslag 161 BPM aantikte. Dit is hoger dan atleten die een zware inspanning leveren. Hij meldde dit bij de arts. Op deze manier ontdekte de Apple Watch dat de man kampte met een hartritmestoornis.

Wat kan de Apple Watch nog meer betekenen voor je gezondheid?

Apple heeft in de loop der jaren al vele gezondheidsfuncties toegevoegd aan de Apple Watch. Zo is er natuurlijk een hartslagmeter die ook waarschuwt bij een hoog, laag of onregelmatige pols. De ECG-meter in de Apple Watch maakt een hartfilmpje van dertig seconde lang. Ook houdt deze smartwatch je cardio (hart én longen), omgevingsgeluidsvolume en zuurstofsaturatie bij. Daarnaast heeft de Apple Watch ook nog een extra handig functie voor ouderen; als deze vallen, meet hij dit en kan hij, mits dit is ingesteld, automatisch een bericht verzenden naar de verzorging of naar naasten.

Er gaan verhalen rond dat de Apple Watch Series 8, die nog aangekondigd moet worden, met infraroodsensoren je bloedsuikerspiegel kan meten. Dit is ideaal voor mensen met diabetes. Dit gerucht doet zich echter al enkele jaren de ronde, dus zekerheid is er niet. Ben je toch benieuwd naar nieuwe functies van de Apple Watch series 8? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download onze iOS-app om op de hoogte te blijven van al het Apple nieuws.