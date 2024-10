Met watchOS 11 heeft de smartwatch van Apple een opvallende functie gekregen. De Apple Watch kan nu voorspellen wanneer je ziek wordt.

Apple Watch voorspelt wanneer je ziek wordt (en dit is hoe)

Met watchOS 11 heeft Apple een nieuwe app geïntroduceerd op de Apple Watch: Vitale functies. Met deze app registreert de Apple Watch tijdens het slapen verschillende gegevens, zoals hartslag, ademfrequentie, polstemperatuur en saturatie. Hiermee krijg je dan een beter inzicht in je dagelijkse gezondheidstoestand. De Vitale functies-app is beschikbaar in watchOS 11, vanaf de Apple Watch Series 8.

Sommige gebruikers is echter iets interessants opgevallen bij de nieuwe app. Volgens verschillende berichten op Reddit, kan de Apple Watch hiermee voorspellen wanneer je ziek wordt.

Een gebruiker zegt dat hij de app al tijdens de bèta gebruikte en sindsdien al twee keer ziek is geworden. Beide keren wist hij dankzij de Apple Watch al van tevoren dat er iets aan de hand was en dat hij mogelijk ziek zou worden. Terwijl hij zich op dat moment nog helemaal prima voelde.

Een andere gebruiker deelde een screenshot waarop verschillende gegevens van zijn Vitale functies-app te zien waren. Hij vertelde daarbij dat hij zich toen al niet helemaal 100 procent voelde. ‘s Avonds bleek het erger geworden en was hij ziek.

In de reacties reageerden ook bezitters van een Apple Watch die geen melding hadden gekregen en later toch ziek zijn geworden. Het lijkt er dus op dat de Apple Watch niet bij elke gebruiker kan voorspellen of ze ziek worden. Apple zegt overigens wel dat de Vitale functies-app op de Apple Watch niet gemaakt is om ziekte te voorspellen.

Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 is de nieuwste smartwatch van Apple. Deze Apple Watch is een maatje groter dan zijn voorganger, de Series 9. Bij deze nieuwe smartwatch kun je kiezen tussen 42 of 46 millimeter. Dit maakt dit scherm dan ook meteen het grootste display dat Apple ooit op een Watch heeft geplaatst.

En dat is nog niet alles: de Apple Watch Series 10 is uitgerust met een prachtig oled-groothoekdisplay. Dit betekent niet alleen meer schermruimte, maar ook een betere zichtbaarheid vanuit elke hoek. Altijd handig of je nu snel even wilt spieken hoe laat het is of een berichtje wilt lezen.