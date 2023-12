De Apple Watch heeft nu al een zaklamp-app, maar daar kan in de toekomst verandering in komen. Maar of die nieuwe zaklamp ook beter is?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toekomstige Apple Watch krijgt misschien een speciale zaklamp

Als je een Apple Watch hebt weet je al dat er standaard een zaklamp-app op zit. Die vind je door op de zijknop rechts te drukken en op het zaklamp-icoontje te tikken. Het scherm van de smartwatch wordt dan helemaal wit (of rood) en je kunt het dan als een soort zaklamp gebruiken.

Volgens een nieuw patent is Apple nu aan het kijken om de zaklamp op de Apple Watch te veranderen. Het nieuwe patent heet ‘Modular Light Assambly For A Wearable Device’. Dit lampje zit dan op het bandje van de Apple Watch, vlakbij de behuizing van de smartwatch.

Apple legt ook uit wat het voordeel is. Deze zaklamp heeft een eigen batterij. Hierdoor heeft het gebruik van deze zaklamp geen invloed op de accu van de Apple Watch zelf.

Of Apple daadwerkelijk dit idee gaat toepassen blijft nog maar de vraag. Ons lijkt het juist heel onhandig dat je een losse zaklamp op het bandje van de Apple Watch hebt zitten. En zo heel vaak heb je de functie ook weer niet nodig en dan volstaat de standaard zaklamp-app prima. Toch blijft het interessant om te zien welke patenten Apple allemaal vastlegt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch kopen (of vervangen)

Heb je nog geen Apple Watch of is de jouwe aan vervanging toe? Dan is de Apple Watch Ultra 2 op dit moment de allerbeste smartwatch van Apple die je kunt kopen.

Apple Watch Ultra 2 prijzen vergelijken Nieuw € 858,95 Bekijk beste prijs

Vind je die wat te duur? Dan is de Apple Watch Series 9 een goed alternatief. Dit is de meest recente reguliere Apple Watch.

Apple Watch Series 9 prijzen vergelijken Nieuw € 423,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 432,99 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!