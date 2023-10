De Apple Watch X gaat vies tegenvallen (volgens deze analist)

Slecht nieuws als je hoge verwachtingen had van de Apple Watch X, want die gaat waarschijnlijk tegenvallen. Dit is er aan de hand.

De Apple Watch Series X gaat vies tegenvallen

De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 hebben slechts kleine upgrades ten opzichte van hun voorganger. Zo is de Series 9 bijna hetzelfde als de Series 8, die weer bijna hetzelfde is als de Series 7.

Er doen al langere tijd geruchten de ronde over een nieuw design en een opfrisbeurt voor de Apple Watch X, maar het lijkt er nu op dat Apple toch niet hele spannende plannen heeft.

Doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo meent namelijk het volgende: ‘De Apple Watch van 2024 krijgt waarschijnlijk geen significante innovatieve functies.’ De smartwatch krijgt volgens deze geruchten ook geen scherm met microLED en geen functie voor het monitoren van de bloedsuikerspiegel.

Apple Watch estimates and predictions / Apple Watch估算與預測https://t.co/FYESdPKF8w — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 10, 2023

Neem dit gerucht met een korreltje zout

Het bericht van Kuo is wel wat vaag, want hij verwijst niet direct naar de Apple Watch Series 10 of Apple Watch X (afhankelijk van hoe Apple de smartwatch gaat noemen). Het zou dus ook kunnen betekenen dat er een standaard Apple Watch komt die nauwelijks verandert, en een nieuwe versie met toffe vernieuwingen die de Apple Watch Ultra opvolgt.

Kuo beweert verder dat het microLED-scherm en de functie voor het meten van de bloedsuikerspiegel misschien niet eens in de Apple Watch Series 11 zal zitten. Dit ligt er vooral aan hoe de techniek zich verder ontwikkelt.

Mark Gurman doet andere voorspellingen

Kuo’s beweringen gaan in tegen die van Mark Gurman. Gurman heeft juist flinke verwachtingen voor de Apple Watch X-release in 2024. Apple zou volgens hem een nieuw mechanisme met magnetische bandjes hebben ontwikkeld voor de tiende verjaardag van de Apple Watch. Verder werkt Apple aan een microLED-scherm en bloeddrukmeting, al is dat niet direct gekoppeld aan de release van de Apple Watch X.

Zowel Ming-Chi Kuo als Mark Gurman hebben er in het verleden wel eens naast gezeten wat betreft de Apple Watch. Zo verwachtten ze allebei een Apple Watch Series 7 met een plat scherm, maar die is er nooit gekomen. Het valt dus nog te bezien hoe de Apple Watch Series 10/Apple Watch X er de komende maanden uit gaat zien. We wachten het met spanning af!

