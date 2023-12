Deze gezondheidsfuncties komen in 2024 naar de Apple Watch X

Volgend jaar verschijnt de Apple Watch X, reden genoeg dus voor Apple om nog meer gezondheidsfuncties te introduceren. Dit moet je weten!

Jubileum voor de Apple Watch

Apple bracht dit jaar de Apple Watch Series 9 uit, dus dat betekent dat het volgend jaar de beurt is aan de tiende generatie van de Apple Watch. Apple viert dan een jubileum, want in 2014 werd de eerste Apple Watch onthuld. De Apple Watch X verschijnt in 2024 en volgens geruchten krijgt het horloge een compleet nieuw ontwerp. Dat is niet alles, want er komen ook nieuwe gezondheidsfuncties naar de Apple Watch X.

Volgens jaar krijgt de Apple Watch er naar verluidt een bloeddrukmeter bij en kan de smartwatch slaapapneu detecteren. De Apple Watch X wordt dus uitgebreid met nog meer gezondheidsfuncties, zodat je automatisch wordt gewaarschuwd als er iets mis is. Daarnaast krijgt de smartwatch een nieuw design en een verbeterde batterijduur. Dit weten we nog meer over de Apple Watch X.

Apple Watch X krijgt nieuwe gezondheidsfuncties

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist worden er in 2024 grote veranderingen doorgevoerd bij de Apple Watch. Eén van die aanpassingen is dus een bloeddrukmeter. Hiermee wordt het mogelijk om je eigen bloeddruk te meten, zonder daarvoor een extern apparaat te gebruiken. Je Apple Watch geeft je bovendien een melding als je bloeddruk afwijkt, zodat je op tijd naar de dokter kunt gaan.

Daarnaast krijgt de Apple Watch een gezondheidsfunctie waarmee slaapapneu wordt ontdekt. Dit is een aandoening waarbij je ademhaling hapert of stopt als je aan het slapen bent. De Apple Watch X registreert je ademhaling en geeft een waarschuwing bij onregelmatigheden in je slaap. Zo worden mensen eerder gewaarschuwd bij slaapapneu, zeker omdat milde klachten vaak niet opgemerkt worden.

Nieuw design voor volgende Watch

Bij de Apple Watch X krijg je er dus nieuwe gezondheidsfuncties bij, maar ook van buiten krijgt het horloge een grote update. Apple’s volgende smartwatch heeft namelijk een veel dunner ontwerp en een nieuwe aansluiting voor de horlogebandjes. Deze aansluiting is straks magnetisch, Apple neemt dan afscheid van het huidige schuifsysteem. Zo komt er meer ruimte vrij in de behuizing van de Apple Watch, bijvoorbeeld voor een grotere batterij.

Het is nog wel even wachten tot de nieuwe Apple Watch verschijnt, want de Apple Watch Series 9 is pas net uit. Het is daarom de verwachting dat de Apple Watch X in het najaar van 2024 verschijnt. Ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? En kun je niet zo lang wachten op een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!

Apple Watch Series 9 prijzen vergelijken Nieuw € 419,- Bekijk beste prijs Refurbished € 787,99 Bekijk beste prijs