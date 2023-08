‘Apple Watch X krijgt compleet nieuw design én andere bandjes’

De tiende generatie van de Apple Watch krijgt naar verluidt een compleet nieuw ontwerp. Dit weten we tot nu toe over het design van de Apple Watch X.

Apple Watch bestaat tien jaar

Dit jaar verschijnt de Apple Watch Series 9 en het is de verwachting dat de Apple Watch opnieuw geen grote update krijgt. Apple voorziet het nieuwe horloge van de S9-chip, de eerste processor sinds de S6-chip met écht betere specificaties. Dat is ook direct de grootse verandering van de Apple Watch, zo blijft het design nagenoeg gelijk. Daar komt met de Apple Watch X naar verluidt verandering.

Na de Apple Watch Series 9 viert Apple namelijk een jubileum, want dan komt de tiende generatie Apple Watch uit. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman werkt Apple aan een compleet nieuw design voor de Apple Watch X. Het horloge krijgt dan de grootste update in jaren. Bovendien veranderen de horlogebandjes bij de Apple Watch X. Dit verwachten we van de nieuwe Watch.

Apple Watch X: héél dun en andere bandjes

Volgens Gurman wordt de Apple Watch X veel dunner dan de huidige horloges van Apple. De Watch krijgt daarnaast een nieuw micro-led-scherm en sensoren om je bloeddruk te meten. Bovendien werkt Apple aan een nieuw systeem om horlogebandjes vast te maken aan de Apple Watch X. Dat gebeurt bij het nieuwe horloge vermoedelijk met magneten, in plaats van het schuifsysteem bij de huidige Apple Watches.

De nieuwe magnetische aansluiting van de horlogebandjes zorgt ervoor dat er meer ruimte vrijkomt in de behuizing. Hierdoor krijgt de Apple Watch X vermoedelijk een batterij die veel groter is, waardoor die een stuk langer meegaat. Zo doe je straks veel langer met de accu van je Watch en hoef je het horloge niet meer iedere nacht op te laden. De Apple Watch X wordt dan een flinke stap voorwaarts in vergelijking met de Apple Watch Series 8.

Nog onduidelijk wanneer Apple Watch X komt

De tiende generatie van de Apple Watch krijgt dus een compleet nieuw design, vergelijkbaar met de grote veranderingen die Apple doorvoerde bij de tiende generatie iPhone (de iPhone X). Het is nog onduidelijk wanneer de Apple Watch X verschijnt, volgens Gurman gebeurt dat in 2024 óf 2025.

Er heerst binnen Apple namelijk onenigheid of het wel nodig is om ieder jaar een nieuwe Apple Watch uit te brengen. De Apple Watch krijgt er ieder jaar minder nieuwe functies bij, waardoor Apple nu overweegt om het horloge eens in de twee jaar een update te geven. Daardoor is het goed mogelijk dat de Apple Watch X pas in 2025 verschijnt. Dan is het overigens ook precies tien jaar geleden dat de eerste Apple Watch is uitgebracht.

Nu al een nieuwe Watch kopen?

Het is dus nog even afwachten wanneer de Apple Watch X precies verschijnt, maar het is wél duidelijk dat de Apple Watch Series 9 dit jaar komt. Dat is niet alles, want ook de Apple Watch Ultra krijgt dit jaar een nieuwe generatie. Apple presenteert de nieuwe horloges vermoedelijk volgende maand, als ook de iPhone 15 wordt onthuld. Lees hier alles wat we tot nu toe weten over de nieuwe Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2.

De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 verschijnen dan vermoedelijk pas eind dit jaar, waardoor je nog wel even moet wachten tot je ze kunt kopen. Ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? En kun je niet zo lang wachten op een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!

