watchOS 26: deze verbeteringen komen dit jaar naar de Apple Watch

Apple presenteert watchOS 26 binnenkort! Ben je benieuwd welke verbeteringen met watchOS 26 naar de Apple Watch komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

De WWDC 2025 komt eraan, dus dat betekent dat Apple binnenkort de belangrijkste software-updates van het jaar onthult. In 2024 kwam watchOS 11 nog naar de Apple Watch, maar dit jaar maakt Apple in één keer de sprong naar watchOS 26. Bij alle besturingssystemen kiest Apple voor dezelfde nummering, om zo meer eenheid en duidelijkheid bij de softwareversies te creëren. Met het getal verwijst Apple naar 2026, het jaar waarin watchOS 26 voornamelijk wordt gebruikt.

Apple voert een aantal grote veranderingen door bij watchOS 26. Volgens geruchten krijgt het besturingssysteem een nieuwe interface, komt Apple Intelligence voor het eerst naar de Apple Watch en introduceert Apple een aantal gezondheidsfuncties. Ben je benieuwd welke nieuwe features met watchOS 26 naar de Apple Watch komen? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar.

1. Nieuw design

Het was al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuw ontwerp voor iOS 26 en iPadOS 26. Inmiddels is bekend dat we hetzelfde design terug zullen zien in watchOS 26. Dat betekent dat er meer transparante kaders en glazen elementen worden verwerkt in het besturingssysteem. Deze onderdelen vinden we nu al terug in visionOS, maar komen naar alle softwareversies. Zo gaan alle menu’s en bijvoorbeeld het Bedieningspaneel er heel anders uitzien. Lees hier meer over het nieuwe ontwerp.

2. Meer wijzerplaten

Bij dit nieuwe design horen wijzerplaten, die zijn ontwerpen voor de nieuwe interface van watchOS 26. Ieder jaar introduceert Apple een aantal wijzerplaten bij de nieuwe generatie van watchOS. Dat is in 2025 waarschijnlijk niet anders, het is de verwachting dat de wijzerplaten ondersteuning hebben voor de hogere ververssingsnelheid van de Apple Watch Series 10. Bij de nieuwste modellen is de verversingssnelheid verhoogd naar één keer per seconde, zodat je voortaan altijd de secondewijzer kunt zien.

3. Apple Intelligence

In tegenstelling tot de iPhone, iPad en Mac(Book) beschikt de Apple Watch nog niet over Apple Intelligence. Daar komt met watchOS 26 verandering in, want de eerste functies van Apple Intelligence komen dan naar de Apple Watch. Je hebt daarvoor wel een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence nodig. De AI-functies draaien namelijk op de iPhone, omdat de smartwatch te weinig werkgeheugen heeft. Je kunt de vernieuwde versie van Siri met ChatGPT straks dus ook op de Apple Watch gebruiken.

4. Slaapdetectie met de AirPods

Met iOS 26 krijgt niet alleen de iPhone nieuwe functies, ook de AirPods worden uitgebreid met features. Eén daarvan is slaapdetectie, die ervoor zorgt dat de oortjes muziek of een podcast pauzeren als je in slaap bent gevallen. Het is de verwachting dat slaapdetectie bij de AirPods werkt in combinatie met de Apple Watch, omdat die al over de functie beschikt. Met watchOS 26 en iOS 26 werken de Apple Watch en de AirPods waarschijnlijk nauwer samen.

5. Gezondheid-app

Apple werkt aan een nieuwe Gezondheid-app, die met watchOS 26 naar de Apple Watch komt. De applicatie wordt uitgebreid met Apple Intelligence en krijgt een gezondheidscoach. Deze coach gebruikt data van de smartwatch voor het geven van persoonlijk gezondheids- en fitnessadvies. Daarnaast wordt het voor het eerst mogelijk om een eetdagboek bij te houden in de Gezondheid-app.

6. Bloeddrukmeter

De geruchten dat de Apple Watch wordt uitgebreid met een bloeddrukmeter gaan al jaren. Mogelijk komt de nieuwe gezondheidsfunctie met watchOS 26 eindelijk naar de Apple Watch. De bloeddrukmeter geeft naar verluidt geen precieze metingen. In plaats daarvan krijg je een melding bij een te hoge of te lage bloeddruk. Het is nog onduidelijk of de bloeddrukmeter alleen naar de Apple Watch Series 11 komt, of met watchOS 26 ook beschikbaar is bij eerdere generaties van de smartwatch.

7. Fitness

Apple voegt bij nieuwe generaties van watchOS doorgaans meer fitnessfuncties toe. Vermoedelijk is dat bij watchOS 26 eveneens het geval, maar het is nog niet duidelijk om welke features het gaat. Apple heeft een patent ingediend, waarbij de Apple Watch krachttraining registreert met behulp van de iPhone-camera. Mogelijk is dit één van de nieuwe functies in watchOS, want krachttraining is nog beperkt beschikbaar op de smartwatch.

8. Noodfunctie

De Apple Watch beschikt al over val- en crashdetectie, maar daar komt met watchOS 26 mogelijk nóg een noodfunctie bij. Apple werkt al langer aan een feature voor de smartwatch, die moet registreren wanneer de gebruiker van de Apple Watch verdrinkt. Er wordt dan automatisch een noodmelding verzonden naar hulpdiensten. Dit is een belangrijke noodfunctie, die net als de val- en crashdetectie potentieel levens kan redden.

Valdetectie bij de Apple Watch.

Release van watchOS 26

Apple brengt met watchOS 26 grote veranderingen naar de Apple Watch. Het besturingssysteem krijgt een nieuw ontwerp en introduceert een reeks functies op de smartwatch. We hoeven niet lang te wachten op de aankondiging, want Apple presenteert watchOS 26 al op maandag 9 juni 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Maandagavond weten we welke functies naar de Apple Watch komen en wat het vernieuwde ontwerp van watchOS is.

De definitieve versie van watchOS 26 is overigens pas veel later beschikbaar. Apple kondigt de update in juni aan, maar watchOS 26 komt pas in september naar de Apple Watch. De nieuwe softwareversie wordt op hetzelfde moment uitgerold als iOS 26 en iPadOS 26, die pas na de release van de iPhone 17 verschijnen. Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!