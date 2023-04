Gerucht: watchOS 10 geeft Apple Watch een flinke update

Met watchOS 10 komt er een grote update aan voor de Apple Watch. Vooral de interface wordt dan flink onder handen genomen.

Elk jaar krijgen we een nieuwe update voor de Apple Watch. En iedere keer komen er een aantal nieuwe functies of apps bij. Toch blijft er veel bij hetzelfde. Daar gaat dit jaar veranderingen in komen, als we de doorgaans betrouwbare Mark Gurman mogen geloven.

In zijn meest recente nieuwsbrief zegt hij dat Apple met de volgende update voor de Apple Watch (watchOS 10) flinke veranderingen door gaat voeren. Volgens hem blijft bij iOS 17 nog veel bij hetzelfde, maar zal watchOS veel zaken gaan aanpassen.

Dit is volgens hem omdat de Apple Watch Series 9 slechts een kleine hardware-update gaat worden. Volgens de geruchten komt er pas in 2024 een flinke update aan voor de hardware van de Apple Watch. Dit wordt dan ook de eerste Apple Watch met een micro-led scherm.

De nieuwe versie van watchOS 10 wordt officieel onthuld tijdens WWDC 2023. Tijdens dit jaarlijkse evenement presenteert Apple software-updates voor bijna alle producten. Dit jaar zal de conferentie plaatsvinden van 5 tot en met 9 juni.

Naast watchOS 10 verschijnen bij WWDC 2023 ook updates voor je Mac, iPad, Apple TV en iPhone. Daarom kun je ook de volgende updates verwachten: iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 en macOS 14.

Het is nog wel even afwachten hoe groot de updates dit jaar gaan worden. Dit komt omdat de aandacht van Apples ontwikkelaars de afgelopen maanden voornamelijk naar Apple Reality is gegaan.

