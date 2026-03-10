Pas op! Geloof níét alle waarschuwingen van je Apple Watch

Een waarschuwing van je Apple Watch kan soms flink schrikken zijn. Toch blijken veel meldingen onschuldig te zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pas op! Je moet de waarschuwingen van je Apple Watch níét altijd geloven

De Apple Watch is stiekem best een handig apparaatje. Hij kan je gezondheid in de gaten houden, je hartslag meten en zelfs waarschuwen bij problemen. Maar dat is niet altijd handig.

De technologie achter smartwatches is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Apparaten kunnen continu je hartslag meten en soms zelfs een ECG maken. Daardoor is het mogelijk om bepaalde afwijkingen in het hartritme vroeg te signaleren.

Dat kan in sommige gevallen levensreddend zijn, bijvoorbeeld wanneer een hartritmestoornis zoals boezemfibrilleren op tijd wordt ontdekt. Onderzoek laat zelfs zien dat zulke stoornissen vaker worden opgespoord bij mensen die een smartwatch dragen.

Toch zorgen deze functies ook regelmatig voor problemen, want steeds meer jonge en gezonde mensen raken onnodig ongerust door waarschuwingen van hun smartwatch. Dat zeggen cardiologen die deze ‘patiënten’ steeds vaker op hun spreekuur zien.

De smartwatch-bezitters kregen bijvoorbeeld een melding dat hun hartslag te laag is. Later blijkt dat ze op dat moment sliepen en dan is een lage hartslag juist heel normaal.

Dit soort waarschuwingen van de Apple Watch (of andere smartwatches) kunnen voor veel stress zorgen. Mensen gaan googelen, controleren hun hartslag meerdere keren per dag en maken zich zorgen over hun gezondheid. Uiteindelijk belanden ze bij de huisarts of cardioloog, waar vaak blijkt dat het horloge simpelweg een onschuldige situatie verkeerd interpreteerde.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat betekent niet dat je de gezondheidsfuncties van je smartwatch moet negeren. Integendeel, want ze kunnen juist helpen om problemen vroeg te signaleren. Maar het is wel belangrijk om de waarschuwingen met een korreltje zout te nemen. Een melding betekent namelijk niet automatisch dat er echt iets mis is met je hart.

Voel je klachten zoals duizeligheid, pijn op de borst of hartkloppingen, dan is het verstandig om even contact op te nemen met een arts. Maar als je je prima voelt en je Apple Watch ineens een waarschuwing geeft, is er vaak niet meteen reden tot paniek.

Apple Watch kopen

Een Apple Watch is dus ontzettend handig, zolang je eventuele waarschuwingen maar met een korreltje zout neemt. Wil je toch een Apple Watch kopen? Dan is de Apple Watch Series 11 op dit moment de nieuwste versie. Check in dat geval onze Apple Watch Series 11-prijsvergelijker voor de beste prijzen.