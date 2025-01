Deze Apple Watch is door Apple nu officieel vintage verklaard

Het nieuwe jaar is nog maar kort geleden begonnen en Apple heeft al een Apple Watch bestempeld als vintage. Dit moet je weten.

Deze Apple Watch is nu officieel vintage

Apple heeft onlangs aangegeven dat alle varianten van de Apple Watch Series 4 nu wereldwijd als vintage worden beschouwd. Hieronder vallen zowel de aluminium als de roestvrijstalen versies in de maten 40 mm en 44 mm. De Apple Watch Series 4 werd aangekondigd in september 2018. Het was voor het eerst dat de Apple Watch opnieuw werd vormgegeven. De Series 4 kreeg onder meer grotere displays, dunnere randen en rondere hoeken.

Met de release van watchOS 11 het afgelopen jaar heeft Apple de softwareondersteuning voor de Apple Watch Series 4 officieel beëindigd. De Apple Watch Series 4 kreeg watchOS 10 namelijk als laatste grote update.

Vintage en verouderd

Voor de duidelijkheid: Apple beschouwt een product als vintage wanneer het al meer dan vijf jaar niet meer gedistribueerd wordt. Als een product al meer dan zeven jaar niet meer wordt gedistribueerd, bestempelt Apple het als wereldwijd verouderd (obsolete). Vintage producten zoals de Apple Watch Series 4 komen nog steeds in aanmerking voor reparatie. Tenminste zolang er nog onderdelen beschikbaar zijn. Verouderde producten komen daarentegen niet meer in aanmerking voor reparatie.

Apple heeft naast de Apple Watch Series 4 ook het 15-inch MacBook Pro-model uit 2019 toegevoegd aan de lijst van vintage producten. Dit is de laatste 15-inch MacBook Pro die Apple heeft uitgebracht. Deze MacBook Pro werd in november van hetzelfde jaar nog vervangen door de 16-inch MacBook Pro (de laatste met een Intel-processor). In tegenstelling tot de Apple Watch Series 4 kan de 2019 MacBook Pro nog steeds de nieuwste versie van het besturingssysteem draaien.

In juli 2024 voegde Apple ook al de iPhone X, de eerste generatie AirPods en de originele HomePod toe aan de lijst met vintage producten.