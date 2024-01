Apple heeft een oplossing voor het verkoopverbod van de Apple Watch. Maar met deze regeling zal niet iedereen even blij zijn.

Apple komt met oplossing verkoopverbod Apple Watch

Apple heeft vorig jaar in december in een verklaring bekendgemaakt dat ze stoppen met de verkoop van de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 in de Verenigde Staten. Hierdoor konden Amerikanen de twee nieuwste Apple Watches vanaf donderdag 21 december niet meer kopen bij Apple zelf. Het verkoopverbod van de Apple Watch is het gevolg van een patentzaak, die liep tussen Apple en het medische bedrijf Masimo.

Apple heeft inmiddels een (tijdelijke) oplossing voor het probleem. Apple heeft nu een Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 waarbij de functie om het zuurstof in je bloed te meten verdwenen is (of ‘uit’ staat). Hiermee kan Apple het importverbod in Amerika omzeilen. Waarschijnlijk zal deze oplossing wel tijdelijk zijn. Het verkoopverbod was sowieso tijdelijk opgeheven, maar Apple koos nu toch eieren voor zijn geld een zette de functie uit om verdere problemen te voorkomen.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman zijn de aangepaste versies van de Apple Watch inmiddels richting Amerikaanse winkels gegaan. Het is nog niet bekend wanneer (en of) ze in de verkoop gaan.

Uitschakelen functie is tijdelijke oplossing

Het weghalen van de saturatiefunctie lijkt slechts tijdelijk, omdat Apple (volgens Gurman) al begonnen is aan een software-update die het algoritme van de functie aanpast. Hiermee kan Apple het verkoopverbod van de Apple Watch omzeilen.

Patenten zorgen voor verkoopverbod

Het medische bedrijf Masimo heeft een patent op de technologie achter de saturatiemeter, die Apple ook gebruikt in de Apple Watch. Om deze reden vroeg het bedrijf in 2021 al om een verbod op de verkoop van de Apple Watch. Nu heeft een commissie Masimo gelijk gegeven, dat grote gevolgen heeft voor Apple in de Verenigde Staten.

En in Nederland…?

In Nederland gaan we waarschijnlijk weinig merken van het verkoopverbod. Hier mogen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 wel in de winkels blijven liggen. Als de zaak niet snel opgelost wordt bestaat de kans dat de voorraad beperkter wordt bij Apple.

