Apple Watch Ultra heeft een probleem met scrollen (jelly scrolling)

Sommige bezitters van een Apple Watch Ultra klagen over een probleem bij het scrollen, genaamd ‘jelly scrolling’. Je ziet dan een vreemde vervorming tijdens het bladeren door berichten of apps. iPhoned vertelt wat er aan de hand is.

Apple Watch Ultra: problemen met scrollen

De Apple Watch Ultra is nog gloednieuw, maar sommige bezitters hebben al een probleem gevonden met de premium smartwatch. Zo staan er op Reddit en YouTube verschillende berichten waarin Apple Watch Ultra-bezitters klagen over een probleem met het scrollen, ook wel ‘jelly scrolling’ genoemd. Hierbij merk je tijdens het scrollen (door bijvoorbeeld je notificaties) dat de ene helft van het scherm sneller verschuift dan de andere kant.

Wanneer je wel eens een spelletje speelt op je Mac of PC kun je het probleem een beetje vergelijken als je de verticale synchronisatie-optie (v-sync) niet aanzet. Ook dan zie je dat het beeld tijdens het scrollen ‘opbreekt’.

Jelly scrolling was al eerder een probleem bij Apple

Het is niet de eerste keer dat we de term ‘jelly scrolling’ tegenkomen. Ook de iPad mini 2021 heeft dit probleem. Apple zei toen tegenover Ars Technica dat jelly scrollen normaal is voor een lcd-scherm. Maar de Apple Watch Ultra heeft een oled-scherm …

Het probleem met het scrollen op de Apple Watch Ultra klinkt niet zo heel erg, maar als je het eenmaal hebt gezien, dan is het moeilijk om het te ontzien. Sommige gebruikers vinden het zelfs behoorlijk irritant worden. Toch is de groep die problemen heeft met het scrollen op de Apple Watch Ultra kleiner dan bij de iPad mini 2021 het geval was. Apple heeft nog niet gereageerd op het probleem.

Meer over de Apple Watch Ultra

De Apple Watch Ultra is met name geschikt voor gebruik bij (extreme) sporten. Dankzij de lange accuduur loop je er met gemak een marathon mee, ga je hiken in de bergen of zelfs diepzeeduiken.

Daarnaast is de Apple Watch Ultra de sterkste smartwatch die Apple ooit heeft gemaakt. En hij kan zelfs een tik van een hamer weerstaan (maar je moet dat niet te vaak doen).

