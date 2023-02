Volgende Apple Watch Ultra krijgt compleet nieuw scherm (en is nóg groter)

Het scherm van de nieuwe Apple Watch Ultra wordt een stuk groter. Hoe gaat dit compleet vernieuwde scherm van de Apple Watch Ultra eruit zien?

Apple Watch Ultra krijgt een nieuw scherm

Vorig jaar lanceerde Apple de Apple Watch Ultra: met € 933,95 de duurste Apple Watch ooit, die vooral bedoeld is voor sporters. Het horloge is gemaakt van titanium, waardoor die alle omstandigheden aankan. Apple werkt naar verluidt nu aan een tweede generatie Apple Watch Ultra.

De eerste generatie Apple Watch Ultra had met een 1.93-inch (49 mm) display al het grootste scherm van een Apple Watch ooit. Apple is nu van plan om het scherm van de tweede generatie Apple Watch Ultra nóg groter te maken: het horloge krijgt een display van 2.1-inch (54 mm). Een behoorlijke uitbreiding dus.

Nieuwe Apple Watch Ultra krijgt micro-led display

Niet alleen het schermformaat wordt aangepast bij de nieuwe Apple Watch Ultra, want Apple neemt ook het display compleet op de schop. De huidige Apple Watch Ultra heeft nog een oled-scherm, de nieuwe Apple Watch Ultra krijgt waarschijnlijk een microled-scherm.

Microled laat zich het best omschrijven als de betere versie van oled, met als grote voordeel dat het gevaar van inbrandende schermen veel kleiner is. Apple is van plan om deze schermen zelf te gaan produceren, zodat het bedrijf minder afhankelijk van andere producenten wordt. De schermen van Apple krijgen helderdere, fellere kleuren én een bredere kijkhoek.

Nog even geduld: Apple Watch Ultra 2 komt pas in 2024

De nieuwe Apple Watch Ultra laat nog wel op zich wachten, want het horloge verschijnt waarschijnlijk pas volgend jaar. Microled-schermen zijn op dit moment prijziger dan oled-schermen, waardoor Apple nog tijd nodig heeft om de productiekosten omlaag te brengen. Bovendien focust het bedrijf zich op dit moment voornamelijk op de lancering van Apple Reality.

Heb je geen zin om te wachten op de nieuwe Apple Watch Ultra? De eerste generatie Apple Watch Ultra is het beste horloge dat Apple ooit heeft gemaakt en is inmiddels overal te bestellen. Het is een behoorlijk duur horloge, dus check onze prijsvergelijker zodat je zeker weet dat je de laagste prijs te pakken hebt!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!