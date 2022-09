Apple Watch Ultra review round-up: geliefd scherm en accuduur

De eerste internationale reviews van de Apple Watch Ultra zijn al online verschenen. In deze Apple Watch Ultra review round-up zetten we de conclusies voor je op een rij.

Apple Watch Ultra review round-up

De Apple Watch Ultra is de grootste upgrade sinds de originele Apple Watch in 2015. De nieuwe smartwatch heeft een krachtigere accu en betere sensors. Vanaf 23 september ligt de Apple Watch Ultra in de winkel voor 999 euro. De eerste reviews zijn positief, maar er zijn ook wat minpuntjes aan het licht gekomen.

The Verge

Victoria Song van The Verge prijst met name de lange accuduur van de Apple Watch Ultra. Verder is ze erg te spreken over de multifunctionele zijknop. Volgens haar zijn fysieke knoppen betrouwbaarder als je tijdens de training door de verschillende weergaven wilt bladeren. Je hebt ook geen moeite om ze te gebruiken met zweterige vingers of handschoenen.

Een minpunt is volgens haar dat je na je workouts geen informatie krijgt over je herstel. De Ultra verzamelt genoeg informatie om je te kunnen adviseren over hoe lang je rust moet nemen, maar zegt hier desondanks niets over.

→ Lees de volledige review op The Verge

CNBC

CNBC’s Sofia Pitt geeft aan dat de Apple Watch Ultra prima is voor serieuze sporters. Ook zij prijst de lange accuduur en daarnaast de verbeterde waterdichtheid. Tegelijkertijd vind ze de Ultra onnodig uitgebreid voor de gemiddelde gebruiker.

Ze klaagt verder over de grootte van de Apple Watch Ultra. Die is volgens haar al snel veel te groot als je niet al te dikke polsen hebt. Om die reden vindt ze het ook niet comfortabel om de Ultra te dragen terwijl ze slaapt.

→ Lees de volledige review op CNBC

Men’s Health

Brett Williams van Men’s Health is enthousiast over het grote scherm, dat tijdens het buiten sporten uitstekend is af te lezen in direct zonlicht. Daarnaast vertelt hij uitgebreid over zijn favoriete horlogebandje, de Alpine Loop. Hij vertelt hierover: ‘die heeft precies de juiste hoeveelheid stretch, zodat de Ultra goed om mijn pols past zonder te strak te zitten.’

→ Lees de volledige review op Men’s Health

CNET

De review van CNET is van Lexy Savvides. Zij is met name te spreken over de gebruiksvriendelijkheid, de gps met twee frequenties voor nauwkeurigere tracking, de extra microfoons voor gesprekken van een betere kwaliteit en de aanpasbare zijknop om snel activiteiten te starten.

Wat ze mist is de mogelijkheid om offline kaarten te downloaden op het horloge voor wanneer er geen mobiel signaal is. Dat is iets wat bijvoorbeeld op de duurdere Garmin-watches wel mogelijk is.

→ Lees de volledige review op CNET

The Gear Loop

Leon Poultney van The Gear Loop is ook positief over het uitstekende scherm, en de lange accuduur van 36 uur bij normaal gebruik tot 60 uur in powersafe-modus. Hij vertelt daarbij wel dat de Garmin Fenix 7 Solar het in de powersafe-modus maar liefst 20 dagen volhoudt. Verder prijst ook hij de zeer nauwkeurige gps van de Apple Watch Ultra.

→ Lees de volledige review op The Gear Loop

Apple Watch Ultra kopen

De Apple Watch Ultra is robuust en zit boordevol features voor sporters en avonturiers. Zo is de Ultra uitermate geschikt voor trailrunning, hiken in de bergen of diepzeeduiken. Detecteert de smartwatch dat je in het water bent, dan wordt er een app gestart waarmee je eenvoudig de watertemperatuur en diepte in het oog houdt.

Ben je van plan om een Apple Watch Ultra aan te schaffen? Check dan zeker ook even onze Apple Watch Ultra-prijsvergelijker.

