Apple Watch Ultra 2 wordt veel lichter (en dat is goed nieuws)

De Apple Watch Ultra 2 komt eraan en het horloge wordt een stuk lichter dan de eerste generatie. Wij vertellen je waarom dat goed nieuws is.

Apple Watch Ultra 2 komt eraan

Vorig jaar lanceerde Apple de Apple Watch Ultra, de meest geavanceerde en duurste Apple Watch ooit. Het horloge is met functies als diepzeeduiken en bergbeklimmen voornamelijk bedoeld voor fanatieke sporters. Dat de Apple Watch Ultra enorm geavanceerd is zien we overigens ook terug in de prijs, je betaalt maar liefst € 869,95 voor het horloge.

Inmiddels werkt Apple aan een nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra. Het is de verwachting dat we de Apple Watch Ultra 2 pas volgend jaar zullen zien, want de eerste generatie Apple Watch is afgelopen jaar gelanceerd. Toch wordt er nu al iets meer duidelijk over het nieuwe horloge, de Apple Watch Ultra 2 wordt namelijk een stuk lichter dan de eerste generatie. En dat betekent goed nieuws voor je pols.

Nieuw horloge is een stuk lichter

Als we de nieuwste geruchten moeten geloven wordt de tweede generatie Apple Watch Ultra dus veel lichter dan de huidige Ultra. Dat mag ook wel, want het horloge is met 61,3 gram de zwaarste Apple Watch ooit. Ter vergelijking: de kleinste versie van de Apple Watch Series 8 weegt slechts 42,3 gram.

De Ultra is dus veel zwaarder dan de reguliere Apple Watch en dat is ook te voelen als je het horloge draagt. De Apple Watch Ultra is een behoorlijk toestel dat je om je pols hebt, zowel qua formaat als gewicht. Hierdoor is het vaak even wennen als je begint met het dragen van de Watch, maar daar komt volgend jaar dus verandering in. Het is ook goed mogelijk dat de Apple Watch Ultra dan in een kleinere behuizing beschikbaar komt.

3D-printer maakt nieuwe Apple Watch Ultra

De doorgaans betrouwbare Apple-insider Ming-Chi Kuo meldde eerder al dat het fabricageproces van de Apple Watch Ultra zal veranderen. De nieuwe generatie van de Watch wordt volgens geruchten (gedeeltelijk) met een 3D-printer gemaakt. Dat de Apple Watch Ultra 2 een stuk lichter wordt, heeft mogelijk te maken met deze nieuwe productiemanier.

Onderdelen die met een 3D-printer worden geproduceerd zijn doorgaans gemaakt van plastic. Oude metalen componenten worden dan vervangen door de nieuwe plastic onderdelen. Plastic weegt natuurlijk veel minder dan metaal, waardoor het gewicht van de Apple Watch Ultra een stuk lichter wordt. Hierdoor wordt het horloge waarschijnlijk een stuk fijner om te dragen.

Apple Watch Ultra kopen?

De nieuwe Apple Watch Ultra verschijnt pas volgend jaar en laat dus nog even op zich wachten. Bovendien wordt het nieuwe horloge dan waarschijnlijk nóg duurder dan de huidige Apple Watch Ultra. Ben jij nog op zoek naar een nieuw horloge? En wil je niet nog een jaar wachten? Bekijk dan de beste prijzen van de Apple Watch Ultra en Series 8, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

