Apple Watch Ultra nu verkrijgbaar: hier koop je de nieuwe smartwatch

Het is zover! De Apple Watch Ultra ligt nu écht in de winkel. De smartwatch heeft een titanium behuizing, een zeer nauwkeurige gps en een accuduur tot aan 60 uur. Wij zetten de beste deals voor de Apple Watch Ultra op een rij – hier kan je hem het best kopen.

Apple Watch Ultra: nu te koop

De Apple Watch Ultra is met name geschikt voor gebruik bij (extreme) sporten. Dankzij de lange accuduur loop je er met gemak een marathon mee, ga je ermee hiken in de bergen of zelfs diepzeeduiken. Wanneer je onder water gaat, start de smartwatch automatisch een app die vervolgens de watertemperatuur en diepte laat zien.

Je koopt de Apple Watch Ultra voor € 999 bij alle bekende elektronicawinkels. We zetten de beste opties alvast voor je op een rijtje.

Apple Watch Ultra kopen

In verband met beperkte beschikbaarheid van de verschillende modellen van de Apple Watch Ultra (lees: de verschillende bandjes), is het een goed idee om verschillende plekken te checken.

Belangrijkste kenmerken Apple Watch Ultra

Gemaakt voor (outdoor) sporters;

Zeer robuuste titanium behuizing;

Waterdicht tot 100 m (duiken tot 40 m);

Boordevol features, zoals een ECG-sensor;

Zeer nauwkeurige gps;

Extra nauwkeurige kompas;

Extra lange accuduur van 36 uur (in energiebesparingsmodus 60 uur);

Sirene van 86 dB voor in geval van nood.

Keuze uit drie bandjes

Koop je een Apple Watch Ultra, kies dan ook het bandje dat het beste bij je past. Er zijn drie bandjes speciaal gemaakt voor de Ultra: Alpine, Trail en Ocean.

Alpine

Het Alpine‑bandje is gemaakt van twee lagen polyester die met elkaar zijn verweven. De lussen aan de bovenkant zijn verstevigd en met de titanium haaksluiting pas je de pasvorm aan.

Trail

Het Trail-bandje is dun en licht, en gemaakt van geweven nylon. Het bandje is onderweg eenvoudig te verstellen.

Ocean

Het Ocean-bandje is gemaakt van elastomeer en rekt daardoor mee. Zodoende past het ook over een wetsuit. Je sluit het bandje door middel van een titanium gesp en een verstelbaar oog.

