Apple-event: toch geen Apple Watch Ultra 3 (wel een nieuwe kleur)

Volgens geruchten komt Apple tijdens de keynote toch níét met een Apple Watch Ultra 3. Maar krijgt de Apple Watch Ultra 2 een nieuwe kleur.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-event: geen Apple Watch Ultra 3 (wel een nieuwe kleur)

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman kwam met een opvallende tweet. Hierin zei hij dat Apple tijdens de iPhone-keynote op 9 september waarschijnlijk geen Apple Watch Ultra 3 gaat introduceren. In plaats daarvan komt er een nieuwe Apple Watch Ultra 2 met een nieuwe kleur.

Waarschijnlijk komt de Apple Watch Ultra 2 dan in het zwart. Deze variant van de Apple Watch Ultra 2 hadden we vorig jaar al verwacht, maar toen kregen we dus alleen de reguliere grijs getinte Apple Watch Ultra 2.

Het is opvallend dat de Apple Watch Ultra geen opvolger krijgt dit jaar en alleen een nieuwe kleur. En het is dan nog maar de vraag of de Apple Watch Ultra 2 de slaap-apneu-features gaat krijgen die we bij de Apple Watch Series 10 verwachten.

Naast de nieuwe kleur van de Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch Series 10 was de verwachting dat er ook een Apple Watch SE zou komen. Maar Mark Gurman sluit het niet uit dat de Apple Watch SE 2024 ook wat langer op zich laat wachten. Ook de iPad mini schijnt toch niet te komen tijdens de iPhone 16-keynote.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16-event

Op maandag 9 september 2024 19:00 uur is het eindelijk zover, want dan wordt de iPhone 16 tijdens de keynote aangekondigd! Er verschijnen dit jaar wederom vier iPhones: de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

We kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar de kans bestaat dat Apple nog meer apparaten onthult. Zo komt Apple waarschijnlijk met de AirPods 4 en krijgen mogelijk ook de AirPods Max een update. Die krijgen dan een USB C-aansluiting en een aantal functies die momenteel nog exclusief zijn voor de AirPods Pro 2, zoals Adaptieve audio, Gespreksdetectie en Gepersonaliseerd volume.

Waarschijnlijk gaat Apple nog veel meer aankondigen. Wat je precies kunt verwachten lees je in het artikel: hier kijk je het iPhone 16-event!

Psst.. we geven de gloednieuwe iPhone 16 weg! Wie weet heb jij hem als één van de allereersten op zak. Doe je ook mee? Alle informatie lees je in dit artikel.