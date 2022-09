Onverwoestbare Apple Watch Ultra v.s. hamer – wie wint?

De Apple Watch Ultra is volgens Apple bijna onverwoestbaar. Maar hoe doet de Apple Watch Ultra het versus een hamer?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Ultra: een onverwoestbaar scherm

De nieuwe Apple Watch Ultra is Apple’s meest robuuste smartwatch ooit. Daarnaast is het de meest robuuste, extreme en duurzame Apple Watch. Tijd om de proef op de som te nemen.

Gelukkig hoeven we dit niet zelf te doen. Een YouTuber heeft hem onderworpen aan een valtest (net zoals bij de iPhone 14) en een ontmoeting met een pot met spijkers. Het was echter wel even schrikken toen de Apple Watch Ultra een aantal flinke klappen kreeg van een hamer.

Apple Watch Ultra vs hamer: wie gaat er kapot?

TechRax is een YouTube-kanaal dat vaker dit soort experimenten uitvoert. In het bovenstaande filmpje zie je dat de Apple Watch Ultra na een valtest grotendeels ongedeerd bleef. Er waren wel enkele krasjes, maar een val overleeft dit horloge zeker. Hetzelfde geldt voor de pot met spijkers en schroeven. De Apple Watch Ultra lijkt dus ook geschikt voor de fanatieke klusser. Of toch niet?

Het YouTube-kanaal testte ook de duurzaamheid van het Apple Watch Ultra-display dat uit ‘saffierkristal’ bestaat. Dit werd getest door meerdere keren met een hamer op het scherm te slaan. De eerste paar klappen overleefde het horloge (maar de tafel eronder niet).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maar na een paar flinke tikken gaf het scherm van de smartwatch het op. We gaan er maar vanuit dat de meeste mensen de Apple Watch Ultra niet herhaaldelijk met een hamer gaan meppen. Je kunt er dus van uitgaan dat je als timmerman ook prima een Apple Watch Ultra kan dragen.

Deze Apple Watch is gemaakt voor de diepzeeduiker

De Apple Watch Ultra is niet per definitie op de markt gebracht om te dragen tijdens het klussen. Apple kondigde deze robuuste smartwatch eerder aan voor avonturiers en voor mensen die aan extreme sporten doen. Een van die sporten is diepzeeduiken.

Een ander YouTube-kanaal, het Nederlandse DC Rainmaker, testte dan ook de duurzaamheid van dit horloge (diep) onder water. Nou ja ‘onder water’. Met een speciale watertank kon hij diepzeeduiken simuleren. De Apple Watch Ultra kan volgens Apple zelf tot wel 100 meter diepte om jouw pols blijven zitten, zonder dat het horloge kapot gaat.

Lees meer: Deze 3 functies maken de Apple Watch Ultra straks nóg beter

De app die erbij hoort gaat echter maar tot 40 meter. Dit is meer dan genoeg voor recreationeel diepzeeduiken. Deze gaat in de test dan ook maar tot 130 feet, oftewel 39 meter. De app Oceanic+, die dit najaar moet komen, kan een hogere druk meten dan dit. Het is fijn om te zien dat de Apple Watch Ultra zijn naam waar maakt.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!