Lifehack: zo heb je goedkoop een Apple Watch Ultra voor 15 euro

De Apple Watch Ultra is tof, maar wel ontzettend duur. Daarom laten we zien hoe je voor 15 euro jouw Apple Watch goedkoop in een Ultra kunt veranderen!

Lifehack: goedkoop een Apple Watch Ultra

We hebben al eerder laten zien dat je voor zo’n 50 euro een fake Apple Watch Ultra kunt kopen. Maar het nadeel daarvan was dat de software ontzettend slecht is.

Met de volgende lifehack gebruik je een eigen Apple Watch om te veranderen in een Apple Watch Ultra. Dan heb je de coole look van de Ultra en daarnaast de vertrouwde software van een echte Apple Watch.

Om zo’n Apple Watch Ultra te maken, heb je dus een Apple Watch nodig. Het moet een Apple Watch van 44mm of 45mm zijn. Een kleinere Apple Watch kun je op deze manier niet in een Ultra veranderen.

Alpine loop-bandje en speciale behuizing

Vervolgens heb je nog maar twee dingen nodig: het Alpine-bandje en de behuizing. Het bandje is overal te koop, onder andere bij AliExpress voor 0,09 euro (bij een eerste bestelling).

De Apple Watch Ultra heeft ook een hele andere behuizing van voorgaande smartwatches van Apple. Maar hoe kom je aan een passende behuizing, die dezelfde look heeft?

Simpel: je kunt een Apple Watch Ultra-behuizing kopen die je als bescherming om je Apple Watch klikt. AliExpress verkoopt deze speciale ‘Watch beschermer met de look van een Apple Watch Ultra’ op dit moment zo’n kleine 15 euro bij een eerste bestelling.

Je klikt dit beschermhoesje over je eigen Apple Watch heen en schuift vervolgens de meegeleverde, speciale Digital Crown erop. Je hebt dan heel goedkoop je eigen Apple Watch Ultra gemaakt, voor nog geen 15 euro.

Let op dat je het juiste formaat voor de behuizing kiest. Op dit moment is de speciale Ultra-behuizing alleen te koop in 45mm en 44mm. Check dus van tevoren even de grootte van jouw Apple Watch. De afmetingen kun je in de Watch-app op je iPhone vinden (‘Mijn Watch > Alle Apple Watches’) of op de verpakking van het horloge.

Alleen het uiterlijk, niet de exclusieve functies

Je hebt hiermee dus alleen het uiterlijk van een Apple Watch Ultra. Je mist natuurlijk wel de exclusieve features van de Ultra. Dit zijn onder andere een groter scherm, langere batterijduur en een titanium behuizing. Wil je die functies ook? Dan zit er echt niets anders op dan een echte Apple Watch Ultra te kopen.

Wil je een échte Apple Watch Ultra kopen? Het horloge is sinds 23 september 2022 verkrijgbaar en kost in Nederland 999 euro. Het is daarmee met afstand de duurste Apple Watch ooit. Hieronder vergelijken we hem met de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2022. Ook vind je hier meteen de beste prijzen!

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!