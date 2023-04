Apple Watch Ultra goedkoper dan ooit – hier bestel je ‘m

De Apple Watch Ultra is de beste (en duurste) smartwatch van Apple, maar het horloge is op dit moment écht goedkoop. Hier betaal je de beste prijs.

Apple Watch Ultra goedkoop

De Apple Watch Ultra is een ontzettend toffe smartwatch, maar die prijs … Voor Apples top-of-the-line smartwatch ben je standaard 999 euro kwijt. Toch zijn er zo nu en dan aanbiedingen te vinden waar je een goedkope Apple Watch Ultra kunt scoren.

Op dit moment is de Apple Watch Ultra zelfs goedkoper dan ooit. Hiermee krijg je de Apple Watch Ultra voor 120 euro minder! Wij hebben de beste aanbiedingen voor je bij elkaar gezet.

Deals weg, maar toch een Apple Watch Ultra kopen?

Zijn de deals hierboven al weg en ben je nog steeds op zoek naar een goedkope Apple Watch Ultra? Houd dan onze Apple Watch Ultra-prijsvergelijker in de gaten. Die checkt constant de beste prijzen voor het Apple horloge. Dan weet je zeker dat je nooit teveel gaat betalen voor de Apple Watch Ultra!

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 869,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 876,99 Bekijk beste prijs

Apples beste smartwatch in het kort

De Apple Watch Ultra is gemaakt van titanium. Deze stevige Apple Watch kan dus alle omstandigheden aan: of je nu flink gaat hardlopen of lekker even hiken in de Duitse bergen.

Het slimme horloge heeft ook een tof ontwerp. Zo zijn de Digitale Kroon en zijknop wat groter en zit er aan de andere kant een oranje knop. Deze zijknop kun je naar wens programmeren.

Een ander voordeel van de Apple Watch Ultra is de flinke accuduur. Met de Apple Watch Series 8 kun je in de speciale ‘low power mode’ 36 uur je Apple Watch gebruiken op een enkele lading. De Apple Watch Ultra heeft een standaard batterijduur van 36 uur. Zet je de nieuwe databesparingsmodus aan, dan gaat het horloge volgens Apple tot wel 60 uur mee.

