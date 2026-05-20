Apple Watch Ultra 4 krijgt nieuw ontwerp – én een langverwachte upgrade

Maurice Snijders
20 mei 2026, 12:28
De Apple Watch Ultra 4 verschijnt waarschijnlijk in september en krijgt zowel een nieuw ontwerp als een upgrade – dit kun je verwachten.

Apple Watch Ultra 4 krijgt nieuw ontwerp

Volgens website DigiTimes voert Apple grote veranderingen door aan het ontwerp van de aankomende Apple Watch Ultra 4. Het rapport komt grotendeels overeen met een bericht van DigiTimes van vorig jaar. Daarin werd gemeld dat ten minste één nieuw Apple Watch-model een ingrijpend nieuw ontwerp zou krijgen. Bronnen wezen toen op veranderingen in het uiterlijk, waaronder acht sensoren die in een ringpatroon op de achterkant zijn geplaatst.

In de update van vandaag worden de veranderingen in het ontwerp van de Apple Watch Ultra 4 nog nadrukkelijker beschreven. Er is sprake van een volledig nieuw ontwerp en een aanzienlijke upgrade van de sensorfuncties. Het herontwerp kan de verkopen van de Apple Watch mogelijk met wel 20 procent tot 30 procent doen stijgen ten opzichte van 2025.

ultra 4 ontwerp

Hoge bloeddruk

Naast een verandering in het ontwerp voegt Apple waarschijnlijk ook een nieuwe meldingsfunctie voor hoge bloeddruk toe aan de Apple Watch Ultra 4. Die functie maakt gebruik van de optische hartslagsensor aan de achterkant van het apparaat. Daarmee wordt geanalyseerd hoe de bloedvaten op elke hartslag reageren. Wanneer er een afwijkend patroon wordt gedetecteerd, ontvangt de gebruiker een waarschuwing. De functie zou momenteel door de FDA worden beoordeeld.

Het is niet helemaal duidelijk hoe deze functie verschilt van de functie ‘hypertensiemeldingen’ die Apple afgelopen najaar met watchOS 26 introduceerde. Die functie gebruikt de optische hartslagsensor om de reacties van de bloedvaten over een periode van 30 dagen te analyseren. DigiTimes zegt dat eerdere Apple Watch-modellen al over bepaalde mogelijkheden voor bloeddrukmeting beschikken. De nieuwe functie lijkt vooral een verfijndere implementatie van die hardware te zijn.

Apple Watch Ultra 4 komt in september

De Apple Watch Ultra 4 wordt waarschijnlijk in het najaar van 2026 aangekondigd, samen met de Apple Watch Series 12, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de vouwbare 'iPhone Ultra'.

Geruchten Apple Watch Apple

