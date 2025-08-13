De Apple Watch Ultra 3 komt eraan met deze 5 toffe verbeteringen

De Apple Watch Ultra 3 is de eerste nieuwe versie van de Ultra sinds 2023 – dit zijn de verbeteringen die je volgende maand kunt verwachten.

Verbeteringen Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra 3 wordt waarschijnlijk in september gepresenteerd en dit zijn de vijf verbeteringen waar we vrij zeker van zijn:

1. Satellietverbinding

De Apple Watch Ultra 3 is de eerste Apple Watch met satellietverbinding. Het apparaat zal de functie van de iPhone 14 en latere modellen nabootsen, zodat zonder mobiele verbinding of wifi toch berichten kunt versturen en ontvangen. Dit is een van de verbeteringen waardoor de Ultra 3 beter kan concurreren met wearables van bijvoorbeeld Garmin.

2. Groter scherm

Het lijkt erop dat de Apple Watch Ultra 3 dunnere randen heeft, waardoor er meer schermruimte beschikbaar is. Tot nu toe hebben we nog geen geruchten gehoord over een grotere behuizing.

3. Ondersteuning voor 5G

Alle mobiele Apple Watch-modellen maken momenteel gebruik van LTE. Volgens geruchten gaat Apple de modemchip van MediaTek met 5G RedCap-ondersteuning gebruiken. 5G RedCap is een 5G-dienst die is ontworpen voor wearables die geen standaard 5G-snelheden nodig hebben. Het zou desondanks sneller moeten zijn dan LTE.

4. Snellere S11-chip

Apple werkt de chips in Apple Watch-modellen regelmatig bij. Daarom verwachten we dat de Ultra 3 dit jaar de S11 kijgt. De S11 heeft naar verwachting een compacter en efficiënter ontwerp. Mogelijk zien we daardoor een verbetering van de batterijduur in de Ultra 3.

5. Detectie van hoge bloeddruk

Dit is nog altijd niet helemaal zeker, maar Apple werkt wel degelijk aan een functie voor het meten van de bloeddruk met de Apple Watch. Het is alleen onduidelijk of de functie op tijd klaar is voor de Ultra 3. Er zijn namelijk wat problemen met de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Verwacht overigens geen exacte systolische en diastolische waarden. In plaats daarvan zal de Apple Watch controleren op hypertensie en een waarschuwing geven wanneer dit na verloop van tijd wordt gedetecteerd.

Zowel de Ultra 3 als de Series 11 krijgen verbeteringen

De meeste van deze functies worden ook genoemd voor de Apple Watch Series 11, met uitzondering van satellietverbinding en het grotere scherm. De Series 10 kreeg vorig jaar al een groter scherm en de satellietfunctie is vermoedelijk een exclusief verkoopargument voor de Ultra.

Zowel de Apple Watch Ultra 3 als de Apple Watch Series 11 krijgen watchOS 26, met het Liquid Glass-design. Verwacht ook een bijgewerkte Slimme stapel, een aanpasbaar Bedieningspaneel en de Workout Buddy die je motiveert om fit te blijven.

