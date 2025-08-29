De Apple Watch Ultra 3 komt eraan, maar wat worden de verbeteringen? Wij zetten de belangrijkste nieuwe functies voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

8 redenen om de Apple Watch Ultra 3 in september te halen

De Apple Watch Ultra 2 ligt al sinds 2023 in de winkels. Nu twee jaar later vindt Apple het wel eens tijd voor een update. Daarom komt er naast de nieuwe iPhones in september waarschijnlijk ook een nieuwe Apple Watch Ultra. Deze Apple Watch Ultra 3 krijgt een paar leuke verbeteringen en nieuwe functies. Wij zetten de acht belangrijkste vernieuwingen voor je onder elkaar.

1. Nieuwe chip

De huidige Apple Watch Ultra heeft een S9‑chip. Vorig jaar heeft de Apple Watch Series 10 de S10-chip gekregen. Deze chip is qua performance vrijwel gelijk, maar is wel een stukje kleiner. Als de Ultra deze chip ook krijgt is er wat meer ruimte voor andere zaken, zoals een grotere batterij.

Er zijn daarnaast ook geruchten dat de Apple Watch Ultra 3 een S11-chip gaat krijgen. Misschien dat Apple daarmee nog meer nieuwe functies kan introduceren.

2. Groter scherm

In een recente bèta van iOS 26 is de nieuwe resolutie van de Apple Watch Ultra 3 opgedoken. De resolutie is 422 × 514 pixels en wat hoger dan die van de Ultra 2 (410 × 502). Dit komt waarschijnlijk omdat de zwarte randen om het scherm weer een stukje dunner worden. Hierdoor kan de behuizing verder gelijk blijven, maar heb je wel meer schermruimte.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Verbinding met een satelliet

De Apple Watch Ultra 3 wordt Apple’s eerste smartwatch met een satellietverbinding. Net als bij de iPhone 14 (en nieuwer) kun je dan zonder mobiel bereik nog berichten verzenden.

4. Betere always-on

De Series 10 heeft een always-on scherm waarop je ook een bewegende secondewijzer kunt zien. De Apple Watch Ultra 3 zal deze upgrade vrijwel zeker ook gaan krijgen. Bij de huidige Apple Watch Ultra 2 verdwijnt de secondewijzer immers als het horloge op het always-on scherm springt.

5. Kijkhoek wordt beter

Ook wordt de kijkhoek onder handen genomen bij de Apple Watch Ultra 3. Volgens geruchten is de helderheid tot wel 40 procent beter wanneer je het horloge onder een hoek bekijkt.

6. 5G komt eraan

In plaats van 4G, stapt Apple bij de Apple Watch Ultra 3 over naar een speciale versie van 5G. Het is een iets andere versie van 5G speciaal voor wearables die geen hoge snelheid nodig hebben, maar nog steeds wel sneller is dan 4G.

7. Sneller opladen

De Apple Watch Series 10 kun je al tot tachtig procent opladen als je het horloge zo’n dertig minuten op de oplader legt. Bij de Apple Watch Ultra 2 kost je dat een uur. Waarschijnlijk zal de Apple Watch Ultra 3 de oplaadsnelheid van de Apple Watch Series 10 krijgen.

8. Bloeddrukmeter

Apple sleutelt al een tijdje aan een bloeddrukfunctie voor de Apple Watch, maar of die op tijd klaar is voor de Ultra 3 blijft nog even spannend. Verwacht echter geen exacte getallen zoals bij een traditionele bloeddrukmeter. In plaats daarvan houdt de Watch je bloeddruk langere tijd in de gaten en krijg je een seintje als dat patroon na verloop van tijd wordt ontdekt.

De nieuwe Apple Watch Ultra 3 wordt gepresenteerd tijdens het iPhone 17-event. Dit zal als het goed is plaatsvinden op dinsdag 9 september. Wil je hier niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!